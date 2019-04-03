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Göçmen kuşlar Hakkari'de dinlendi

Ağaç dallarında konaklayan göçmen kuş sürüleri Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mola verdi.

İHA | 03.04.2019 - 05:20..
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çarşı merkezinde ağaç dallarında konaklayan kuş sürülerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Baharın geldiğinin habercisi olan "Akkuyruksallayanlar" türü kuşlar, ağaçların dallarına konarak doyumsuz bir manzara otaya çıkarttı.

Göçmen kuşlar Hakkari'de dinlendi

Akkuyruksallayanlar hakkında bilgi veren Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, "Bu sene ilkbahar her ne kadar geç gelse de sayısız kuş türü şimdiden gelmeye başladı. Bilindiği gibi ilçemiz yabani kuşların göç yollarından biri. Binlerce kuş türü nehil sazlığında dinlenip besleniyor. Bu sene gelen ilk kuşlardan biride akkuyruksallayan kuşu. Aslında ilçemiz için bir nevi baharın müjdeleyicisi olma özelliği de taşıyan bu kuş türü ilçe merkezinde mola verirken çok güzel bir görüntü ortaya çıkarttı" dedi.

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