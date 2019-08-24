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Göçmenler İngiltere'yi terk ediyor

Brexit'in etkisiyle İngiltere'de göçmen sayısı 2013'ten bu yana en düşük seviyesinde.

AA | 24.08.2019 - 08:12..
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Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alan İngiltere’de net göçmen sayısı 2013'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Kurumu'ndan (ONS) yapılan açıklamada bu sene ülkeye 612 bin göçmen gelirken, 385 bin kişi ülkeyi terk etti. Bu yılın net göçmen sayısı 226 bin oldu.

Göçmenler İngiltere'yi terk ediyor

"ESKİSİ KADAR RAHAT HİSSETMİYORUZ"

İngiltere’ye giren ve ülkeden ayrılan göçmen sayısı arasındaki farkı ifade eden net göçmen rakamının gerilemesinde Brexit kararının rol oynadığı belirtiliyor.

En önemli düşüş, İngiltere’de daha iyi ücret ve hayat kalitesi arayan, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere 8 Doğu Avrupa ülkesinden gelen göçmen sayısında yaşandı.

Bazı Avrupalılar Brexit oylamasının ardından kendilerini artık İngiltere’de eskisi kadar rahat hissetmediklerini söylüyor.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ise, net göçün yılda yüz binin altına çekilmesini hedefliyor.

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