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Göçmenler, Sakız Adası’na doğru yola çıktı

Türkiye’nin göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından sakinliğin hakim olduğu İzmir’in Çeşme ilçesinde göçmen hareketliliği başladı.

İHA | 01.03.2020 - 16:50..
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Türkiye'nin, göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından Sakız Adası’nın hemen karşısında bulunan İzmir'in Çeşme ilçesinde de göçmen hareketliliği başladı.

İlçede bulunan Çiftlik Mahallesi’ne gelen bir grup göçmen, bot satın aldı.

Göçmenler, Sakız Adası’na doğru yola çıktı ViDEO

7 DENİZ MİLİ UZAKLIKTA

Ellerinde botları taşıyan 30 kişilik göçmen grubu, daha sonra teker teker botlara bindi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, yaklaşık 7 deniz mili uzaklıktaki Sakız Adası’na doğru yola çıktı.

Göçmenler, Sakız Adası’na doğru yola çıktı

Yoğunluğun önümüzdeki saatlerde artacağı tahmin ediliyor.

Göçmenler, Sakız Adası’na doğru yola çıktı

Göçmenler, Sakız Adası’na doğru yola çıktı

Göçmenler, Sakız Adası’na doğru yola çıktı

Göçmenler, Sakız Adası’na doğru yola çıktı

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