Türkiye'nin, göçmenlere Avrupa kapılarını açmasının ardından Sakız Adası’nın hemen karşısında bulunan İzmir'in Çeşme ilçesinde de göçmen hareketliliği başladı.

İlçede bulunan Çiftlik Mahallesi’ne gelen bir grup göçmen, bot satın aldı.

Göçmenler, Sakız Adası’na doğru yola çıktı ViDEO

7 DENİZ MİLİ UZAKLIKTA

Ellerinde botları taşıyan 30 kişilik göçmen grubu, daha sonra teker teker botlara bindi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, yaklaşık 7 deniz mili uzaklıktaki Sakız Adası’na doğru yola çıktı.

Yoğunluğun önümüzdeki saatlerde artacağı tahmin ediliyor.