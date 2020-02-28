Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında Rusya destekli Esad rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı.

Şehit haberlerinin ardından Türkiye sınır kapılarını açarak AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı.

300 GÖÇMEN SINIRA DOĞRU YÜRÜYÜŞE GEÇTİ

Bu kararın ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı. Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti.

YUNANİSTAN'A GEÇMEK İÇİN YÜRÜYORLAR

Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor. Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.