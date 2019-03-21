Göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışan şebeke çökertildi

Geçtiğimiz yıl başlayan ışıltı trendinin makyajdaki önemi her geçen gün daha da artıyor.

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Bahar havalarının göz bebeği Trençkotlar

Sıcaklığın yükselmeye (şu an olduğu gibi) ya da düşme başladığında çok rahat kullanabilirsiniz. Geçiş döneminde asla sıkılmadan ve modası geçmeden kullanabileceğiniz Trençkotlar...