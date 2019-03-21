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Göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışan şebeke çökertildi

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda kaçakçılık yapan 13 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 14:59..
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4 aydır süren çalışmalar sonucunda şebekenin Türkiye ve İran bağlantıları tespit edilerek Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Ağrı, Doğubayazıt ilçesi, Erzurum ve Rize’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışan şebeke çökertildi

Operasyon sonucunda göçmen kaçakçılığı yapan 13 şahıs yakalanarak tutuklandı. 4 aydır süren çalışmalar kapsamında toplamda 59 kişi tutuklanırken, bin 987 göçmen şahıs yakalandı.

52 ARACA EL KONULDU

Operasyonda ayrıca 52 araca el konulurken düzensiz göçmenlerin bazılarının çanta ve terliğinde 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışan şebeke çökertildi

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