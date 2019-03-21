Göçmenleri Avrupa'ya götürmeye çalışan şebeke çökertildi

4 aydır süren çalışmalar sonucunda şebekenin Türkiye ve İran bağlantıları tespit edilerek Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Ağrı, Doğubayazıt ilçesi, Erzurum ve Rize’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucunda göçmen kaçakçılığı yapan 13 şahıs yakalanarak tutuklandı. 4 aydır süren çalışmalar kapsamında toplamda 59 kişi tutuklanırken, bin 987 göçmen şahıs yakalandı.
52 ARACA EL KONULDU
Operasyonda ayrıca 52 araca el konulurken düzensiz göçmenlerin bazılarının çanta ve terliğinde 2 kilogram esrar ele geçirildi.