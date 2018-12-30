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Göçmenleri kaçırmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla 43 Suriye uyruklu göçmeni yurt dışına kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı.

DHA | 30.12.2018 - 21:36..
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Aydın Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün sabah gerçekleştirdiği operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 43 Suriye uyruklu göçmen ve insan kaçakçılığı olayını organize eden iki kişiyi yakaladı.

BOT ŞİŞİRİRKEN YAKALANDILAR

Kuştur mevki Ada Göl civarında 2 kişinin bot şişirdiğinin ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipleri gören şüpheliler, kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Bölgede yapılan araştırmada 20 metre uzaklıktaki ormanlık arazi içinde 43 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.

Göçmenleri kaçırmaya çalışan 2 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan kaçaklar, sağlık kontrollerinin ve işlemlerin ardından Aydın Göç idaresine teslim edildi.

 

 



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