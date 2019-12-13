Alman Der Spiegel dergisinin yayınladığı görüntülerde Yunan askerleri, kaçak yollarla sınırı aşmak isteyen göçmenleri Türkiye'ye bırakıp hızla uzaklaşıyor.

Göçmenleri zorla Türkiye sınırına bırakan Yunan askerleri

"BÜYÜK BİR İNSAN HAKLARI İHLALİ VAR"

İltica ve Göç Araştırma Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır, konu ile ilgili CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok üzücü bir durum. İki ülke arasında önemli bir sınır burası. 2015'den itibaren Türkiye üzerinden çok sayıda insan geçti. Uluslarası mülteci hareketlerini düzenleyen Cenevre Sözleşmesinin en önemli maddesi 33. maddesi. Burada geri göndermeme ilkesinden bahsediyor. Topraklarınıza gelen insanın sığınma talebini insani koşullarda geri gönderilmesi söz konusu. Çok büyük insan hakları ihlalleri ile karşılaşıyoruz. Şimdi bu adalarda daha kapalı bir yer inşa etme bir görüşü var Yunanistan'ın. Uluslararası hukuk açısından kabul edilebilir bir durum değil. İki ülkenin ve AB'nin devreye girmesiyle daha iyi mekanizmaların kurulması lazım."



