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Göçük altında kalan 2 madencinin cesetlerine ulaşıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. 1 işçinin cenazesi çıkarıldı.

AA | 31.01.2020 - 20:18..
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen ve O.A'ya ait olduğu ileri sürülen maden ocağında dün gece saatlerinde göçük meydana gelmişti.

Meydana gelen göçükte 2 işçi de mahsur kalmıştı. Mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları gün boyu devam etti.

Göçük altında kalan 2 madencinin cesetlerine ulaşıldı

20 SAATTE ULAŞILDI, 1'İ ÇIKARILDI

AFAD, itfaiye ekipleri ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, 20 saat süren çalışmalar sonucu işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz'ın cansız bedenlerine ulaştı.

Göçükten çıkarılan Kalaycıoğlu'nun cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Ovaz'ın cenazesinin çıkarılması için ocağa giren 10 kişilik takviye tahlisiye ekibinin çalışmaları sürüyor.

Göçük altında kalan 2 madencinin cesetlerine ulaşıldı

O.A. GÖZALTINA ALINDI

Bu arada, ruhsatsız işletildiği belirtilen maden ocağının, geçen yıl mühürlediği anlaşıldı. Göçüğün ardından maden ocağının işletmecisi olduğu iddia edilen O.A, gözaltına alındı.

Göçük altında kalan 2 madencinin cesetlerine ulaşıldı

"KAÇAK ÇALIŞMA YAPILIYORDU"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocağın daha önceden ruhsatlı, izinli çalışan bir yer olduğunu, bir süre sonra kapatıldığını belirterek, kaçak çalışma yapıldığı için tekrar mühürlendiğini söyledi. Ocağın, çalışılmaması gereken bir yer olduğuna dikkati çeken Bektaş, "Bu arkadaşlar burada çalışmaya niyetlenmişler. Orada bir kaza oluyor. Aşağıya inmeye çalıştıkları aracın kancası çıkıyor ve o araç ocağı yıkarak aşağıya iniyor. 3 kişiden birisi geri çıkıyor. TTK tahlisiye ekibi, neredeyse ocağı yeni baştan yaparak, yıkıntıları temizleyerek gittiler." ifadelerini kullandı.

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