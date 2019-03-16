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Göçük altında kalan işçi son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’de yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan işçi Mehmet Ali Yalçın (65), düzenlenen cenaze töreni düzenlendi.

İHA | 16.03.2019 - 14:44..
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Kentin Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçen çarşamba günü göçük meydana geldi.

Arama-kurtarma çalışmalarında dün öğle saatlerinde işçi Mehmet Ali Yalçın’ın (65) cesedine ulaşıldı.

YAKINLARININ GÖZ YAŞLARI SEL OLDU

Kayıp diğer işçi Mehmet Çiftçi’den (69) de dün gece saatlerinde acı haber geldi. İşçilerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yalçın için Bornova ilçesinde bulunan Hasanağa Cami’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde talihsiz işçinin yakınları gözyaşları döktü. İnsaatta güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Ali Yalçın’ın cenazesi Naldöken Mezarlığına defnedilecek.

Göçük altında kalan işçi son yolculuğuna uğurlandı

GÖÇÜKTEN ÇIKAN CENAZELER BUGÜN TOPRAĞA VERİLİYOR

Göçük altında kalan diğer işçi Mehmet Çiftçi’nin cenazesinin de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.


Göçük altında kalan işçi son yolculuğuna uğurlandı

Göçük altında kalan işçi son yolculuğuna uğurlandı

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