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Gökbilimcilere hafta sonu 'yoğun meteor yağmuru ziyafeti'

Bu hafta sonu, karanlık saatlerde gökyüzünde yoğun bir meteor yağmuru gözlemlenebilecek.

Haber Merkezi | 14.12.2019 - 08:22..
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Geminid (İkizler) meteor yağmuru her yıl Aralık ayında gözlenen bir uzay olayı. Dünya Güneş'in etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, 3200 Phaethon adlı küçük gezegenden saçılan parçaların arasından geçiyor.

Bu parçalar atmosfere girdiğinde ışık saçarak parçalanıyor. Karanlık bir gecede saatte 120 meteor görmek mümkün olabiliyor. Bunların hızı 130 bin km'ye düştüğü için çıplak gözle daha kolay gözlenebiliyorlar.

Saatte binlerce kilometreye varan bir hızla Dünya atmosferine girdiğinde yanarak parçalanan göktaşlarının, etrafa ışık saçıp gözden kaybolması halk arasında "yıldız kayması" olarak biliniyor.

Gökbilimcilere hafta sonu 'yoğun meteor yağmuru ziyafeti'

NASIL İZLENECEK

Amerikan Meteor Derneği, Geminid Yağmuru'nun Cumartesi ve Pazar günleri karanlıkta görülebileceğini belirtiyor.

Şehir ışıklarından uzak karanlık bölgelerde, gözleri 30-40 dakika boyunca karanlığa alıştırdıktan sonra gökyüzüne bakmanın daha iyi sonuç vereceği belirtiliyor.

Ancak bu yıl dolunayın da aynı döneme rastlaması, meteorlardan saçılan ışıkların görülmesini zorlaştırabilir. Yine de durduğunuz yere bağlı olarak bir saatte 20 kadar meteorun düşüşünü yakalamak mümkün olabilir.

Gökbilimcilere hafta sonu 'yoğun meteor yağmuru ziyafeti'

METEORLARIN DÜNYA'YA ÇARPMA SIKLIĞI

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'ya göre Dünya her gün 100 ila 300 ton arasında uzay tozu bombardımanı altında. Bunların her biri en fazla bir kum tanesi büyüklüğünde.

Yine Dünya'ya her gün 44 ton kadar meteor parçası düştüğü tahmin ediliyor.

Yılda yaklaşık bir kez otomobil büyüklüğünde bir asteroid Dünya'nın atmosferine çarpıyor, ancak yere düşmeden önce parçalanıp yanıyor.

Yaklaşık 2 bin yılda bir ise futbol sahası büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya çarpıp hasara yol açıyor.

METEOR YAĞMURU NEDİR

Dünya atmosferine çarpan meteorların sayısının büyük oranda artması ile oluşan olay meteor yağmuru olarak adlandırılıyor.

Bu olay her yıl, Dünya uzaydaki göktaşı parçalarının arasından geçerken oluşuyor.

En ünlü meteor yağmuru ise her yıl Ağustos ayında doruğa çıkan Perseid yağmuru. Perseid meteoru, Swift-Tuttle adlı kuyruklu yıldızın minik bir parçası.

Halley kuyruklu yıldızı ise Eta Aquarid ve Orionid yağmuruna neden oluyor.

Ancak Aralık ayı ortasında gözlenen Geminid meteor yağmuru her yıl aynı dönemde düzenli olarak meydana gelen ve kuvvetli ışık saçan bir olay. Bu nedenle "meteor yağmurlarının kralı" adıyla anılıyor.

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