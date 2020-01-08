Gökçe Bahadır: Gökçe’nin hayatını korumaya çalışıyorum

İzmir’in Kızları” adlı müzikalle sahnelere dönmeye hazırlanan Gökçe Bahadır, bir derginin ocak sayısına konuştu.

Oyuncu, müzikallere hayranlık duyduğunu anlattı: “Müziğe olan ilgimin altında yatan, aslında hep müzikale olan hayranlığımdı. Sahnede şarkı söylerken, bunu bir gün müzikalde oynayacağımı hayal ederek yaptım.”

"ROLDEN HEMEN ÇIKARIM"

Bahadır, “Bir rolden çıkmak vaktini alıyor mu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Birçok işte oynadım ama rolden sıyrılmak konusunda sıkıntı yaşamadım. İşim bitince özel hayatıma dönmeyi seviyorum. Gökçe’nin hayatını korumaya çalışıyorum.”