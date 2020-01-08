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Gökçe Bahadır: Gökçe’nin hayatını korumaya çalışıyorum

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, mesleki hayatı ve özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 08.01.2020 - 10:05..
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İzmir’in Kızları” adlı müzikalle sahnelere dönmeye hazırlanan Gökçe Bahadır, bir derginin ocak sayısına konuştu.

Gökçe Bahadır: Gökçe’nin hayatını korumaya çalışıyorum

Oyuncu, müzikallere hayranlık duyduğunu anlattı: “Müziğe olan ilgimin altında yatan, aslında hep müzikale olan hayranlığımdı. Sahnede şarkı söylerken, bunu bir gün müzikalde oynayacağımı hayal ederek yaptım.”

"ROLDEN HEMEN ÇIKARIM"

Bahadır, “Bir rolden çıkmak vaktini alıyor mu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Birçok işte oynadım ama rolden sıyrılmak konusunda sıkıntı yaşamadım. İşim bitince özel hayatıma dönmeyi seviyorum. Gökçe’nin hayatını korumaya çalışıyorum.”

Gökçe Bahadır: Gökçe’nin hayatını korumaya çalışıyorum

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