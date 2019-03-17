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Gökçe Bahadır ilk konserini verdi

Oyunculuktan sonra şarkıcılığı deneyen Gökçe Bahadır, dün akşam ilk konserini verdi.

Haber Merkezi | 17.03.2019 - 09:11..
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Bir süredir dans dersleri alan güzel oyuncu, çalışmalarının sonucunu iyi almış gibi...

Şan derslerinin yanı sıra dansçılarla da özel bir şov için hazırlıklayan Bahadır, sahnede birbirinden farklı kostümler giydi.

İLK KONSER PERFORMANSI

Dün akşamki ilk konserinde hem göze, hem kulağa hitap eden güzel oyuncu, konser alanını da doldurmayı başardı.

Sahnede yaptığı dansları ve kıyafetiyle izleyenleri büyüledi.

Gökçe Bahadır ilk konserini verdi

PEKÇOK ÜNLÜ İSİM EŞLİK ETTİ

Pop müzikte egemenlik kuran 70’ler, 80’ler ve 90'ların iyi hissettiren şarkılarından oluşan özel bir repertuar sunan Bahadır'a sahnede müzik hayatında 40. yılına giren prodüktör, müzisyen, orkestra şefi, besteci ve Türkiye'nin önemli bass gitar sanatçılarından Aykut Gürel'in yanı sıra Emin İnal (Keyboards), Arıkan Sırakaya (Davul), Baran Çak (Elektrik gitar), Çağdaş Oruç (Saxophone), Meriç Memikoğlu (Percussion), Yonca Kocadağ(vokal) ve Murat Aziret(vokal) eşlik etti.

Gökçe Bahadır ilk konserini verdi

"BİZ GERÇEKTEN DELİYİZ"

Zayıfladığı da gözlerden kaçmayan Gökçe Bahadır, bir önceki gün dans provasından bir video yayınlamıştı.

"Yok yok biz gerçekten deliyiz ! İlk konserde her şeyi yapmak istemek nedir? O akşam neler olacak ben de merak ediyorum" notuyla videoyu takipçileriyle paylaştı.

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