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Gökçe Özyol'a 1 yıl 7 ay hapis cezası

Mahkeme, alkollü araç kullanırken yakalanan oyuncu Gökçe Özyol’a 500 TL adli para cezası verecekti.

Haber Merkezi | 05.02.2020 - 09:55..
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2013'te eski eşi Gökçe Aytaç Özyol'u darp edince mahkemelik olan oyuncu Gökçe Özyol, uslu durmuyor.

5 YIL DENETİM ALTINDAYDI

Oyuncu, o dönem 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak ilk suçu olduğu için cezası 5 yıl boyunca denetim altında tutulmaya çevrilmişti.

HAPİS CEZASI ONANDI

Özyol, bu kez Kadıköy'de alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncuya veridği 25 gün hapis cezasını 500 lira adli para cezasına çevirdi. Ancak mahkeme, sanatçının geçmişte de ertelenmiş cezası olduğu için onu da onadı. Özyol 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

Gökçe Özyola büyük şok 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

Gökçe Özyol'a 1 yıl 7 ay hapis cezası

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