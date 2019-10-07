Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'den tehdit etti.

Gökçeada'da 30 hektarlık otluk alan yanarak kül oldu

Öğrenciler, sadece kompozit malzemeler kullanarak geliştirdikleri motorla saatte 80 kilometreye ulaşabilen iki kişilik elektrikli araç üretti.

4

ABD Dışişleri ve Pentagon'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkleri askeri olarak engellemeyeceğiz." denildi. Pentagon ise belirli bölgedeki ABD askerlerinin çekildiği belirtildi.