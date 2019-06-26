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Gökçek: Petrolü Türkiye ile Yunanistan ortak işletsin

Gökçek, sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj çalışmamızla ilgili fikrini paylaştı. İP'li vekil tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 26.06.2019 - 03:56..
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından gemilerimizin Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Sın günlerde Yunanistan ile Türkiye arasında polemik haline gelen sondaj çalışmalarına Gökçek, petrolün Yunanistan'la beraber işletilmesini belirterek Twitter hesabından Gökçek, "Şahsi fikrimdir. Doğu Akdeniz'de petrol arama hakkımızdan vazgeçilemez. Ancak konuyu sulhen halletmek gerek. Türkiye ve Yunanistan sularında petrolü Yunanistan ile birlikte işletelim. Bölgeyi üçe bölüp yatırımı ABD, Çin ve Rus firmalarına yaptıralım. Akdeniz dostluk denizi olsun" şeklinde bir yazı paylaştı.

Gökçek: Petrolü Türkiye ile Yunanistan ortak işletsin

İYİ PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ

Gökçek'in "Doğu Akdeniz" paylaşımına ise, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan bir tepki geldi.

Çıray, Gökçek'in paylaşımını alıntılayarak, "Sn Başkan, biz sizi ciddiye almıyoruz da, sözleriniz aleyhimize delil olur. Anlamadığınız ve savaş sebebi dahi olabilecek devlet konularından uzak durun. Bunlar sizi aşar" dedi.

Gökçek: Petrolü Türkiye ile Yunanistan ortak işletsin

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