Gökhan Dağıstanlı ile Kimsesiz Şarkılar üzerine konuştuk

Gökhan Bey ile KAFA Dergi’de buluştuk. Bizi Beşiktaş ruhu ile karşıladı : ) “Kimsesiz Şarkılar” ve hikâyeleri üzerine keyifli bir sohbet ettik. Oturduğu yerden söylediği özgürlük türkülerinden, en acıklı öyküsünden, en umutlu öyküsünden, her şeyden konuştuk. Güldük, eğlendik, yer yer şarkıların hikâyesi sardı ruhumuzu...

Şimdi siz de fona alın “Bir Eylül Akşamı”nı, güzel şeyler umut ederek söyleşimizi okuyalım hadi…

Bir Eylül Akşamı'nı dinlemek için tıklayınız.

MÜZİK, YAZININ İÇİNE GİRMEK İÇİN İYİ BİR ARACI BENCE

- Hep bu soru ile başlıyorum. Hakkınızda bir şeyler öğrenmek internet sayesinde pek kolay; ama siz kendinizi nasıl anlatırsınız? Kendi gözünden Gökhan Dağıstanlı kimdir?

İnsanın kendini anlatması zor… Belki de bana öyle geliyordur tabii. Koşuyolu'nda yaşayan, kolay kolay semtten çıkmayan, basit zevkleri olan, kibar, saygılı ve duygusal bir insanım. Oturduğum yerden özgürlük türküleri söylemeye bayılırım. Eşitlik rüyaları görürüm sıkça. Ama başkaldırmaya da mecalim yoktur. Başka kötü özelliklerim de vardır muhakkak; ama ne lüzum var şimdi kötü şeylerden söz etmeye : )

- Yazarlık serüveni nasıl başlıyor sizce insanın hayatında?

Yazarlık serüveni, yazar olacak kişi için doğar doğmaz başlar aslında. Önce gözlem yapmayı öğrenir, ardından okumayı. Sonra duygudaşlık kurma, hissetme ve anlama özelliklerini derinleştirir. Bu sırada romanla, öyküyle, şiirle tanışır, belki aşık olur hatta. Yavaş yavaş dilin inceliklerini keşfeder ve içindekileri doğru bir dille anlatabilmeyi öğrenir. Yazar olmak değerli bir maden gibi gün ışığına çıkarılmayı bekler insanın içinde. Bu yolda emek harcayan kişi için zamanı geldiğinde oluverir.

- Sizin hikâyeniz nedir?

Ben de bütün bu süreçlerden geçtikten sonra, yazılarım ilk kez 6 yıl önce yayımlanmaya başladı. Arkasından birinci kitabım "Kimsesiz Mektuplar" doğdu. Geçtiğimiz ay ise ikinci kitabım "Kimsesiz Şarkılar" raflara yerleşti. Hayatın kendisi gibi yazarlık da bir gelişim sürecini içinde barındırıyor. Ben de bu sürecin henüz çok başlarındayım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

- Yazma rutininiz var mı?

Bir enstrümantal şarkı listem var. Yazarken bu şarkıları dinlemeyi tercih ediyorum. Müzik, yazının içine girmek için iyi bir aracı bence.

HER HİKÂYE KENDİ İÇİNDE BİRÇOK DUYGU BARINDIRIYOR; HAYAT GİBİ…

- Bizi “Kimsesiz Şarkılar” buluşturdu. Neden onlara “Kimsesiz Şarkılar” diyorsunuz? İlk kitabınızın adı da “Kimsesiz Mektuplar”dı. Kimsesizlik kavramı size ne ifade ediyor?

Bir insan bir eser ürettiğinde o eserin hikâyesi sahiplidir. Ancak bu eser insanlarla paylaşılma aşamasına geldiğinde sahibini yitirir. Kitap örneğinden yola çıkarsak; benim hikâyelerimin bana göre bir sahibi var; ancak bir kitapçının rafındayken bu hikâyelerin hepsi kimsesizleşmiştir. Ta ki okurla buluşup, onun zihnindeki yeni sahibine kavuşuncaya kadar...

- Size bu öyküleri yazdıran o duygu neydi?

Bir tane duygudan bahsetmek mümkün değil. Aşk, sevgi, tutku, şefkat, hüzün, sevinç, kızgınlık, umut, umutsuzluk... Her hikâye kendi içinde birçok duygu barındırıyor; hayat gibi...

- Her zaman yaşanan olayın duygusunu düşünmek sizi rahatlatır mı? Aklınıza bir şarkı gelir mi örneğin?

Bu benim en çok yaşadığım şey. Binlerce şarkı zihnimde döner durur. Ne zaman normalin dışına çıkan bir olayla ya da duyguyla karşılaşsam, buna karşılık gelen şarkı dilime düşüverir.

BURADA ŞARKI KADAR BENİM HAYAT HİKÂYEM DE ÖNEMLİ

- 7 şarkı ve size yansıyan öyküleri var kitapta. Bu şarkıları seçmenizin sebebi nedir? Bunlar hayatınızın en özel 7 şarkısı mı?

İlk ortak özellikleri, tabii ki sevdiğim şarkılar olmaları. Ama hayatımın en özel 7 şarkısı olduklarını iddia etmiyorum. Bu şarkıları seçerken farklı hikâyeler üretebileceğim şarkılar olmalarına dikkat ettim. Bütün hikâyelerde birbirine benzer konuları aktarmaktan kaçındım.

- Bir şarkının size hikâyesini yazdırması için en çok nelerden bahsetmesi gerekiyor? Nasıl etkiliyor sizi?

Burada şarkı kadar benim hayat hikâyem de önemli. Bu herkes için geçerli tabii. Bir şarkının bana dokunması için kalbimde yer etmiş bir duyguya bastırması gerekiyor.

- Kitapta yeri geliyor, bir şarkıya yazdığınız öykünün içinden bir başka şarkı çıkıyor. Bu şarkılar hikâyenin kurgusunda kendiliğinden mi geliyor? Bazı şarkıların duygusu mu çok benziyor dersiniz?

İkisi de doğru. Yazarken kendiliğinden de geliyor tabii; ama birçok şarkının hikâyesi de birbirine benzerdir.

- Kitapta en acıklı öykü hangisi size göre?

Benim içimi en çok acıtan "Kıyamam Sana" şarkısının hikâyesi. Toplumumuzun kanayan yarasıdır bu hikâyenin konusu. Kuzey Avrupa ülkelerinde yaşıyor olsaydık belki yine bu hikâyeyi yazabilirdim; ama bu soruya bu cevabı vermezdim.

- Peki ya en umutlusu?

"Bir Eylül Akşamı" bu kitabın en umutlu hikâyesi. Zaten bana göre, seçilen şarkılar içindeki en umutlu şarkı da o.

BAKARSINIZ BİR GÜN SÖZLERİNİ BENİM YAZDIĞIM BİR ŞARKIYI MİLYONLARCA İNSAN SEVER

- Başka türde de yazmayı denemeyi düşünüyor musunuz? Örneğin roman…

Bir roman üzerinde çalışıyorum bir taraftan; ancak tamamlanması için çok zaman var önümüzde. Ayrıca şiir de yazıyorum. Ama şiiri çok büyülü bulduğum için şiir yazıyorum demekten hep kaçınmışımdır. Önümüzdeki sayısında "Sadece Şiir" dergisinde bir şiirim yayımlanacak. Bu konuda da oldukça heyecanlıyım.

- Heyecanınızı paylaşmak ne güzel… Üzerine hikâyeler yazdığınız başka şarkılar da var mı peki?

Bir şarkının etkisinde kalarak yazdığım yazılar muhakkak var; ama üzerine hikâye yazdığım başka şarkı sanırım yok.

- Peki müzikle ilgileniyor musunuz? Şarkı sözleri yazıyor musunuz mesela?

Müzik benim için çok önemli. Günümün en az 3-4 saatinde müzik dinliyorum. Kimi zaman çok daha uzun süreler. Şarkı sözü yazmayı sürekli olarak deniyorum. Ancak içlerinden herhangi biri henüz bestelenmedi. Bakarsınız bir gün sözlerini benim yazdığım bir şarkıyı milyonlarca insan sever. Bu da benim hayallerimden biri işte.

- 2020’yi bekleyen Gökhan’ın kalbini hangi şarkı anlatıyor?

Sanırım bu soruya cevabım, her yılın ilk günü arkadaşlarla toplanıp dinlediğimiz şarkı: "Benim Hâlâ Umudum Var!"





- Neler yapıyorsunuz? Yeni projelerden de bahsedelim mi?

Bir yandan KAFA Dergisi'nde yazmaya devam ediyorum, diğer yandan üçüncü kitabımı yazıyorum. Yeni yılda bir gazetede haftada bir gün yazmaya başlayacağım. Bununla beraber yurtdışında bir dergiyle de yazılarımın yayımlanması konusunda görüşüyoruz. Ayrıca şiirle ilgili bir projemiz var. 2020'nin benim için verimli bir yıl olacağına inanıyorum.

Damla Karakuş: Teşekkür ederim.

Gökhan Dağıstanlı: Teşekkür ederim.

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Damla Karakuş

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