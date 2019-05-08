Gökhan Özoğuz'un Ekrem İmamoğlu paylaşımları

YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından birçok sanatçıdan, Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı geldi.

Gökhan Özoğuz da destek veren sanatçılar arasında yer aldı. Ancak yaptığı bazı paylaşımlar, takipçileri tarafından abartılı bulundu.

"BUGÜNÜN ATATÜRK'Ü"

Özoğuz, paylaşımında Ekrem İmamoğlu'nun, bugünün Atatürk'ü olduğunu söyledi.

Özoğuz'un paylaşımlarından bazıları şöyle:





DAHA ÖNCE CEMAAT İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Gökhan Özoğuz daha önce bir cemaate yakın olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Ayrıca kamuoyunda abdest alırken çekildiği fotoğraf çok konuşulmuştu.