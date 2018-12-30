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Gökkuşağı okul geçidi Türkiye'de ilk

Amasya’da bir okulun önündeki okul geçidi gökkuşağı renklerinde tasarlandı. Proje sayesinde sürücüler farklı renkleri görünce, yavaşlaması gerektiğini daha çabuk algılıyorlar.

İHA | 30.12.2018 - 10:55..
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Farklı renkler ve işaretlemelerle sürücülerin dikkatini çekmek adına sıcak renklerin ağırlıklı olduğu görünümdeki okul geçidi Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor.

RENGARENK GÖRÜNÜM

Amasya Emniyet Müdürlüğü'nün uyguladığı yol kullanıcılarında renk algısının etkileri adlı proje kapsamında bir okulun önündeki geçit, proje ile rengarenk bir görünüme kavuştu

Gökkuşağı okul geçidi Türkiye'de ilk

İLK OLMA ÖZELLİĞİ

Proje danışmanlığını Trafik Şubesi Müdürü Ömer Kapsal ile birlikte yapan polis memuru Mustafa Şahin, rengarenk şekildeki okul geçidinin Türkiye’de ilk olarak Amasya’da uygulandığını söyledi.

Gökkuşağı okul geçidi Türkiye'de ilk

"SICAK RENKLER ÇABUK ALGILANIR"

Yapılan araştırmalarda renklerin insanda fizyolojik ve psikolojik etkiler oluşturduğunun tespit edildiğine dikkat çeken Şahin, "Sıcak renkler çabuk algılanmaları ve görsel bir düzen içerisinde görülebilir oldukları için bize yakın olma ve tehlike hissi uyandırırken soğuk renkler çabuk algılanmadığından dolayı uzaklık hissi doğurur ki buda tehlikenin zamanında fark edilmesini engeller" diye konuştu.

Gökkuşağı okul geçidi Türkiye'de ilk

Gökkuşağı okul geçidi Türkiye'de ilk

Gökkuşağı okul geçidi Türkiye'de ilk

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