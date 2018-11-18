Sesten hızlı uçan bir uçak düşünün: Concorde’nin hikâyesi

İngiltere ve Fransa’nın desteğiyle imalatına başlanan ilk süpersonik ticari uçak Concorde, ilk uçuşunu 1969’da gerçekleştirmişti. İnsanoğlunun rüyası uçak, 100’den fazla sipariş aldı ancak 1973’teki petrol krizi nedeniyle yalnızca 20 tanesi üretildi. 6 tanesi de testler için kullanıldı. Sadece British Airways ve Air France tarafından kullanılan Concorde, 1976’da pist başına geldi ve ilk ticari uçuşunu yaptı!

STRATOSFERDE UÇTUĞU İÇİN TÜRBÜLANSA GİRMİYORDU

2+2 oturma düzenine sahip Concorde, 100 yolcu kapasitesine sahipti. 18 bin metre yükseklikte, stratosferde uçtuğu için uçak kesinlikle sarsılmıyor, türbülans yaşamıyordu. Bu açıdan dar koltuklarına karşın en konforlu uçaklardandı. Uçak 4 adet Rolls Royce motoruna ve afterburner sistemine sahipti. Ses üstü hızda uçabilmek için gerekli gücün sağlanması adına bu sistem kullanılıyordu. Delta kanatlar ise düşük sürtünme sağlamak için optimize edilmişti.

SESTEN HIZLI UÇAN UÇAK

Concorde, kendisinden 2,5 kat fazla yolcu taşıyan bir uçaktan 4 kat fazla yakıt tüketiyordu. Diğer uçaklar uçuş yüksekliğinde kalorifer çalıştırırken, Concorde soğutuluyordu. Nedeni ise hava sürtünmesinden ötürü uçağın gövdesinin çok ısınmasıydı. 1970'lerde sesten hızlı uçan bu fiyakalı uçak, şirket başkanlarının, CEO'ların tercihi haline geldi.

YÜZYIL ORTASI MUCİZESİ ATATÜRK HAVALİMANI’NA DA İNDİ

Richard Quest'in "Sizin ne kadar ünlü olduğunuzun bir önemi yoktu. Orada yıldız uçağın kendisiydi" sözü de bunu doğruluyor.. Concorde, İlk seferi 1986 yılı olmak üzere birkaç defa Türkiye'ye de geldi. Atatürk Havalimanı’nın pisti, Concorde’un inebileceği minimum pist uzunluğu olan 2200 metreyi karşılıyordu. Ancak İstanbul’a inerken, havalimanı etrafında 4 tur attı...

FİYATI TABİİ Kİ UCUZ OLAMAZDI

Gelelim bilet fiyatlarına… Bu 'süper kuş' seyahatin biletleri de tahmin edebileceğiniz üzere ciddi rakamlara alınabiliyordu. Gidiş dönüş uçak biletinin maliyeti 7500 doların üzerine çıkabilirdi...

PERİ MASALI O GÜN SONA ERİYOR

Concorde bugün neden yok sorusunun yanıtı, 25 Temmuz 2000'de Air France'ın 4590 sefer sayılı uçağının yaşadığı kaza. 4590 sefer sayılı Air France uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra alev almaya başladı... Uçak, Paris'in 4,5 km kuzeyinde bir otele düştü. 100 yolcu ve 9 mürettebat ile birlikte, oteldeki 5 kişiyle bu kaza 114 kişinin sonu oldu.

25 YIL SONRA SONUNA GETİRDİ

Uzmanlar, Concorde’dan 5 dakika önce kalkan DC-9 tipi bir uçağın motorundan düşen bir parçanın, Concorde’un lastiğini parçaladığını, bu parçanın da uçağın kanadına zarar vererek yakıt deposunu tutuşturduğunu açıklamıştı. 25 yıllık tarihinde hiç ölümcül kaza yaşamamış olan Concorde, bir aksaklığın kurbanı olmuştu. Bir efsanenin sonu bu şekilde geldi...

11 EYLÜL'DEN NASİBİNİ ALDI

Kazanın ardından sertifikaları yenilenen Concorde’un tekrardan yolculu uçacağı tarih 11 Eylül 2001’di. New York seferini yapan uçak, şehrin hava sahasının kapatılmasının ardından Londra’ya geri döndü. Havacılık sektörünü derinden etkileyen 11 Eylül’den Concorde da zarar gördü.

2003’te son tarifeli uçuşunu yaptı, bir ay sonra da ünlü yolcular ile son kez uçup gökyüzüne veda etti... Son uçuşunda biletler 10 bin doların üzerindeydi. Bir ikon haline gelmiş olsa da, Concorde’un en büyük dezavantajlarından birisi maliyetti. Ekonomik bir uçak olmaması, talebin kısıtlı olmasına neden oldu. Yapıldığı dönemde ekonomiklik aranmamış ve soğuk savaş şartlarında, İngiltere-Fransa tarafından bir güç gösterisiydi.

Saatte 2170 km ile ses hızını 40 sene önce aşan Concorde’a veda edeli 15 sene oldu. Şu anda dünyanın en hızlı yolcu uçağı, saatte 917 km hızıyla Boeing 747-8 Intercontinental…Özel jetler içinde Cessna Citation X+ ise maksimum 1127 km hıza ulaşabiliyor.