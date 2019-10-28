Göksel Kaya'dan Atatürk zeybeği

Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı...

Önemli günün öncesinde bazı illerde etkinlikler düzenlenirken, Hatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin yaptığı konferansın sonunda sunulan zeybek gösterisi dikkat çekti.

'Benim için Atatürk' konferansında Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliği ile dikkat çeken Göksel Kaya'nın bu gösterisi, dakikalarca alkış aldı.

ZEYBEK GÖSTERİSİNE YOĞUN İLGİ

Atatürk ve silah arkadaşlarının rahmet ve minnetle anıldığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Antakya Şube Başkanı Kezban Kuran'ın da sunum yaptığı konferansın sonunda gerçekleşen Göksel Kaya'nın zeybek gösterisi, yoğun ilgi gördü.

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya zeybek oynadı İZLE