Göksenin Köksal'dan Ozan Tufan'a gönderme

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20.haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 mağlup etti.

9 yıl sonra gelen galibiyet sonrası Fenerbahçe futbol takımı Ozan Tufan'ın maç sonu açıklamalarına gönderme geldi.

GÖNDERME, FUTBOLDAN SONRA BASKETBOLDA DA DEVAM ETTİ

Galatasaray camiası, Ozan Tufan'ın 3-1 yenildikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa hakem hatalarını eleştirirken kullandığı "Böyle bir şey olabilir mi ya" sözlerini gündeme alırken; bu akşam da göndermeler devam etti.

Ozan Tufan'ın TT olan videosu VİDEO

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı Kaptanı Göksenin Köksal, maç sonrası taktik tahtasına "Ataşehir Hatırası 26.02.2020" yazılı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Göksenin Köksal gönderi mesajına ise "Böyle bir şey olabilir mi ya?" yazdı ve şaşkınlık ile gözyaşı emojilerini kullandı.