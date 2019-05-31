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Göktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

Milli yer gözlem uydumuz Göktürk-2, Mekke ve Medine’yi görüntüledi.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 09:39..
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TÜBİTAK UZAY tarafından milli olarak geliştirilen, 18 Aralık 2012 tarihinde uzaya fırlatılan Göktürk-2 uydusu, dünyadan yaklaşık 685 kilometre yükseklikteki yörüngesinden veri göndermeye devam ediyor.

MEKKE VE MEDİNE'Yİ GÖRÜNTÜLEDİ

Göktürk-2, 7 yıl boyunca kendisine verilen birçok görevi başarıyla gerçekleştirdi. Uzaydan başarıyla görüntülediği 9 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 tarihlerinde çekilen Mekke ve Medine uydu görüntüleri yayınlandı.

Göktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

Medine, 12 Mayıs 2019, Göktürk-2 uydu görüntüsüGöktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

Mekke, 9 Mayıs 2019, Göktürk-2 uydu görüntüsü

Göktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

Medine, 12 Mayıs 2019, Göktürk-2 uydu görüntüsü

Göktürk 2'den Mekke'nin görüntüsü

Medine, 12 Mayıs 2019, Göktürk-2 uydu görüntüsü

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