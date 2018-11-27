taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2786
Euro
5.965
Altın
1213.3
Borsa
93516.96
Gram Altın
206.022

Gökyüzünde klarnetle Çanakkale Türküsü çaldılar

Ordu'da bir yamaç paraşütü sporcusu ve lise öğrencisi, 500 metre yükseklikte şehitleri yad etmek için klarnetle Çanakkale Türküsünü çaldı.

İHA | 27.11.2018 - 22:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak Şırnak, Hakkari ve Kuzey Irak’ta görev yaptıktan sonra memleketi Ordu’ya dönen ve Ordu Büyükşehir Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Durmuş Şahin, yamaç paraşütü sporu yapmaya başladı.

HAVADA KLARNETLE ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Aynı zamanda Altınordu ilçesinde Ordu Sportif Havacılık Kulübü (OSHAVK) Başkan Yardımcısı olan Durmuş Şahin, şehitleri yad etmek için ilginç bir olay gerçekleştirdi. Eski bir asker olarak şehitleri yad etmek isteyen Durmuş Şahin, sokak sanatçısı ve klarnet çalan lise öğrencisi arkadaşı Umut Bektaş ile dünyanın en iyi yamaç paraşütü yapılan alanları arasında gösterilen 500 metre yükseklikteki Boztepe’ye çıkarak paraşütle tandem uçuşu (pilot ve yolcuyla yapılan uçuş) gerçekleştirdi. Havada 15 dakika kalan ikiliden klarnet sanatçısı Umut Bektaş, Çanakkale türküsünü sonuna kadar çaldı.

Gökyüzünde klarnetle Çanakkale Türküsü çaldılar

"ŞEHİTLERİMİZİ TEKRAR YAD EDİYORUZ"

Yamaç paraşütü sporcusu ve OSHAVK Başkan Yardımcısı Durmuş Şahin, 6 yıldır yamaç paraşütüyle ilgilendiğini belirtti. Bir süredir şehitleri yad etmek için bir etkinlik yapmayı düşündüğünü belirten Şahin, "Eski bir askeri personel olduğum için bu düşüncemi gökyüzüne yansıtmak istedim. Umut Bektaş adlı klarneti çok ustaca çalan ve aynı zamanda sokak sanatçısı olan arkadaşımla Çanakkale türküsünü seslendirmeyi düşündük. Atladıktan sonra Çanakkale türküsünü klarnette duyduğum zaman tüylerim diken diken oldu. Bunu hayata geçirdiğim için mutlu oldum. Şehitlerimizi tekrar yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi.

"VATAN SEVGİSİ BAŞKA"

Daha önce TSK’da uzman çavuş olarak görev yaptığını belirten Şahin, "Uzman çavuş olarak 3 yıl Şırnak, Hakkari ve Kuzey Irak’ta görev yaptım. Kuzey Irak’ta 6 ay kaldım. Aslında bırakmak istemedim, vatan sevgisi çok başka bir şey. Artık bir yerden sonra olmadığını fark ettim. Çünkü hep Güneydoğu’da görev yaptım ve bu durum aile yaşantısına olumsuz yansıdı. Kafamda devlet memuru olmak vardı. O da oldu çok şükür. Ama vatan sevgisi her zaman içimde var” diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu

175
Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

Erdoğan: Türkiye ve Katar kara gün dostudur

127
Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

69
AK Parti grup toplantısı

AK Parti grup toplantısı

43
Batman'da terör operasyonu: 1 polis şehit oldu

Batman'da terör operasyonu: 1 polis şehit oldu

74
Gebze- Halkalı seferleri yeni yılda başlıyor

Gebze- Halkalı seferleri yeni yılda başlıyor

84
Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

Prens Selman, Başkan Erdoğan ile görüşmek istedi

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir