Gökyüzünün en güzel göründüğü yer: Jasper Milli Parkı

Jasper Milli Parkı, yıl boyunca açık ancak hava ve manzara genellikle yaz sonlarında ve sonbaharın başlarında muhteşem hale geliyor.

Jasper, Kanada’yı keşfetmek için iyi bir başlangıç noktası. Burada vahşi yaşamın eksikliği de hissedilmez; boz ayılar, siyah ayılar, çakallar ve gri kurtlar bölgede geziniyor. Park, Edmonton'dan arabayla 4-5 saat uzaklıkta.

YIL BOYUNCA KAÇIRMAK İSTEMEYECEĞİNİZ MANZARALAR

Yaban hayatı yılın her zamanında izleyebilirsiniz. Ancak en iyisi için sabahın erken saatlerinde veya akşamları geç mevsimde (sonbahar ve ilkbahar), özellikle de ayılar, geyikler ve koyunları görebilirsiniz. Erkeklerin dişiler için birbirleriyle dalga geçip birbirleriyle rekabet ettikleri yıllık rutları izlemenin en iyi zamanı ağustos ayından eylül ayına kadar.

YAZ AYLARINDA KAMP İÇİN GELİYORLAR

Kamp yaz aylarında çok popüler. Kamp alanlarının çoğu İşçi Bayramı hafta sonlarına kadar açık; bazıları sonbaharda açık kalır. Kış kampları da var. Marmot Basin'de kayak ve snowboard tipik olarak kasım ile nisan ayları arasında.

EKİM AYINDA GÖZYÜZÜ FESTİVALİ VAR

Ekim ortasındaki Jasper Dark Sky festivalini ziyaret ederseniz, yıldızların manzarasının yanı sıra uygulamalı bilim ve astronomi etkinliklerine de katılabilirsiniz. Her ekim ayında park, hem ücretsiz hem de biletli etkinlikler ve atölyeler içeren bir Karanlık Gökyüzü Festivali düzenliyor. Takımyıldızları öğrenebilir, yerli şarkıları ve hikayeleri dinleyebilir ve hatta yıldızların ışıltılı gökyüzünü fotoğraflamak için bazı ipuçları alabilirsiniz.

NASIL GİDİLİR

Jasper kenti, 16. Otoyol (Yellowhead Otoyolu) ve 93 N Otoyolunun (Icefields Parkway) kesiştiği noktada kalıyor. Ulusal ve uluslararası büyük taşıyıcı firmalar, hem Edmonton hem de Calgary'nin uluslararası havaalanlarına günlük olarak birden fazla uçuş gerçekleştiriyor. Havaalanında araba kiralamak, seyahat etmenin en kolay yolu ancak parka trenle seyahat VIA Rail ve Rocky Dağcı'sı aracılığıyla da mevcut . Tur operatörleri aracılığıyla ulaşım servislerini kullanabilirsiniz.

KAYAK, YÜRÜYÜŞ,KAMP, BİSİKLET VE KUZEY IŞIKLARI

Kış aylarında kayak yapıp, buz pateni kayabilirsiniz. Daha sıcak aylarda yürüyüş yapmak, kamp yapmak ve bisiklete binmek üzere Jasper Ulusal Parkı, doğa ile yeniden bağlantı kurmak için özel bir yer. 11.000 kilometrekarelik bir alana yayılan Jasper Ulusal Parkı, Rocky Dağları'ndaki en büyük park. Aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci karanlık gökyüzü koruyucusu.

KUZEY IŞIKLARI'NI İZLEYEBİLİRSİNİZ

Kanada'nın ilk 'karanlık gökyüzü' topluluğu Alberta, Bon Accord. Edmonton'un 40 km (25 mil) kuzeyindeki bu küçük kasaba, bu ayrımı elde etmek için dünyadaki sadece 11. kasaba. Alberta, kuzey ışıklarının en iyi şekilde izlenmesini sağlıyor.

Jasper Ulusal Parkı'ndan Kuzey Işıkları manzarası