taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8433
Euro
6.554
Altın
1271.34
Borsa
95952.77
Gram Altın
238.948

Golan Tepeleri'nde bir kasabanın adı Trump olacak

Netanyahu, Golan Tepeleri’ndeki bir kasabaya ABD Başkanı Donald Trump’ın adını vereceğine söz verdi.

AA | 23.04.2019 - 21:12..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Golan Tepeleri'nde bir kasabanın adı Trump olacak

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma kararı alan Trump’a, onun adını Golan Tepeleri’ndeki bir kasabaya vermekle teşekkür etmek istiyor.İsrail lideri,Golan Tepeleri’ndeki bir yerleşime Donald Trump’ın adını vererek şükranlarımızı sunmamız gerekiyor” diyerek en kısa zamanda ilgili tasarıyı hükümete sunacağı sözünü verdi.

Netanyahu’nun sözcüsü Ofir Gendelman, Golan Tepeleri’nde var olan bir kasabanın adını değiştirmeyeceklerini, Trump’ın adını taşıyacak yeni bir yerleşimin kurulacağını kaydetti.

KARARI SADECE ABD İLE İSRAİL TANIDI

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.
İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Netanyahu ABD'den Golan tepelerini resmen aldı ARŞİV

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

828
Komutan HDP'li Başkan'ın elini havada bıraktı

Komutan HDP'li Başkan'ın elini havada bıraktı

826
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukları kabul etti

142
YSK, KHK'lı seçmen oy kullanabilir dedi

YSK, KHK'lı seçmen oy kullanabilir dedi

260
Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

120
Cumhurbaşkanı: Kılıçdaroğlu olayında yorumumu yaptım

Cumhurbaşkanı: Kılıçdaroğlu olayında yorumumu yaptım

472
Binlerce kişi Anıtkabir'e akın etti

Binlerce kişi Anıtkabir'e akın etti

824
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir