taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9464
Euro
6.5953
Altın
1483.81
Borsa
111928.56
Gram Altın
283.506
Bitcoin
44996.96

Gölbaşı'nda ıspanak yetiştirmeye başladılar

Bursa ovasının yüzde 80’inin sulama ihtiyacını karşılayan Gölbaşı kuruyunca köylüler, gölde ıspanak üreticiliğine geçti.

İHA | 23.12.2019 - 14:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa ovasının Kestel ilçesinde bulunan Gölbaşı gölü bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle yüzde 90 oranında kurudu. 3 bin dönüm arazi üzerinde kurulan göl kuruyunca ortaya çıkan bereketli toprakları gölün civarındaki çiftçiler bu yıl değerlendirdi.

70'LİK TEYZELER MESAİDE

Göle ekilen ıspanakların hasadını ise 70 yaşındaki kadınlar yapıyor. Her gün sabah 06:00 kalkan 70’lik nineler kahvaltı yaptıktan sonra tarlanın yolunu tutuyor.

Kuruyan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye’ye satıyorlar -2

"BİZ EVDE OTURUNCA HASTA OLUYORUZ"

Çalışmazlarsa hasta olduklarını ifade eden 70’lik kadınlar, "Ispanak toplamak akşama kadar sürüyor. Hava soğuk, ama biz alıştık. Ateş yakıp çay demleyerek ısınmaya çalışıyoruz. Burada çalışanların hepsinin yaşı 60 ve üzeri. Biz yaz ve kış tarlada çalışıyoruz. Yazın patlıcan, kışın da ıspanak topluyoruz. 8 yıldır böyle tarlada çalışmaktayız. Biz evde oturunca hasta oluyoruz. Tarlada çalışınca canlanıyoruz. Bütün kış burada ıspanak topluyoruz" dedi.

Kuruyan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye’ye satıyorlar -1

Kuruyan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye’ye satıyorlar -3

Kuruyan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye’ye satıyorlar -4

Kuruyan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye’ye satıyorlar -5

Kuruyan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye’ye satıyorlar -6

Kuruyan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye’ye satıyorlar -7

Kuruyan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye’ye satıyorlar -8

Kuruyan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye’ye satıyorlar -9

Kuruyan gölde ıspanak yetiştirip Türkiye’ye satıyorlar -10

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ceza, harç ve vergilerde 2020 zammı belli oldu

Ceza, harç ve vergilerde 2020 zammı belli oldu

439
2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları

79
Cumhurbaşkanı, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek

Cumhurbaşkanı, yerli otomobille Osmangazi'den geçecek

368
Kanal İstanbul ÇED Raporu yayınlandı

Kanal İstanbul ÇED Raporu yayınlandı

388
Ercan Kont yaşamını yitirdi

Ercan Kont yaşamını yitirdi

65
CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi

CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi

175
Türk denizaltı Piri Reis, Yunanları korkuttu

Türk denizaltı Piri Reis, Yunanları korkuttu

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir