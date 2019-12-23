Gölbaşı'nda ıspanak yetiştirmeye başladılar

Bursa ovasının Kestel ilçesinde bulunan Gölbaşı gölü bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle yüzde 90 oranında kurudu. 3 bin dönüm arazi üzerinde kurulan göl kuruyunca ortaya çıkan bereketli toprakları gölün civarındaki çiftçiler bu yıl değerlendirdi.

70'LİK TEYZELER MESAİDE

Göle ekilen ıspanakların hasadını ise 70 yaşındaki kadınlar yapıyor. Her gün sabah 06:00 kalkan 70’lik nineler kahvaltı yaptıktan sonra tarlanın yolunu tutuyor.

"BİZ EVDE OTURUNCA HASTA OLUYORUZ"

Çalışmazlarsa hasta olduklarını ifade eden 70’lik kadınlar, "Ispanak toplamak akşama kadar sürüyor. Hava soğuk, ama biz alıştık. Ateş yakıp çay demleyerek ısınmaya çalışıyoruz. Burada çalışanların hepsinin yaşı 60 ve üzeri. Biz yaz ve kış tarlada çalışıyoruz. Yazın patlıcan, kışın da ıspanak topluyoruz. 8 yıldır böyle tarlada çalışmaktayız. Biz evde oturunca hasta oluyoruz. Tarlada çalışınca canlanıyoruz. Bütün kış burada ıspanak topluyoruz" dedi.

































