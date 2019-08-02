Gölbel Göleti'nin muhteşem manzarası

Çorum’un ’saklı cenneti’ diye adlandırılan ve dağlık Karalargüney köyünde bulunan Gölbel Yaylası, uzaklığı ve zorlu ulaşım şartları nedeniyle şimdiye kadar yeterince tanınmadı.

GÖRENLER BÜYÜLENİYOR

Sadece yöre halkının bildiği eşsiz güzellikteki bölge, gür ormanları ve ilginç göletiyle görenleri büyülüyor.

Çorum’un saklı cenneti Gölbel Göleti İZLE

DOYUMSUZ MANZARA

Görünümüyle Trabzon’daki Uzungölü andıran Gölbel’de, yayla ve göletin birlikte olması doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Göl kenarındaki ahşap evler ise bu manzaraya farklı bir güzellik katıyor.