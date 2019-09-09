Kentteki gül ve lavanta turizmiyle dikkat çeken Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğradı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Isparta’ya 12 kilometre uzaklıktaki Gölcük Krater Gölü kıyısındaki inekleri gören kimi ziyaretçiler şaşırırken, kimileri de korktu.

Havadan görüntülenen inekler, bir süre kıyıda güneş ve temiz havanın keyfini çıkardıktan sonra bir vatandaş tarafından bölgeden götürüldü.

Gölcük Tabiat Parkı'nda şaşırtan görüntü VİDEO



DOĞAL GÜZELLİK VE İMKANLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından bir süre önce hayata geçirilen proje kapsamında özel bir turizm firmasına ihale edilen Gölcük Tabiat Parkı’nda, doğa harikası bir krater gölü ve doğal güzellikleriyle farklı kuş türlerini gözlemlemeye imkan tanıyan alanlar yer alıyor.

Piknik, yürüyüş, bisiklet, doğa fotoğrafçılığı da yapılabilen ve hemen her gün piknik yapılabilen Gölcük Tabiat Parkı'nda, haftanın 3 gününde de amatör balıkçılığa imkan tanınıyor.



