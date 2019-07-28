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Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü’ne düşerek boğulan 16 yaşındaki genç toprağa verildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne, “Kuzum nereye gidiyorsun” diyerek gözyaşı döktü.

İHA | 28.07.2019 - 19:22..
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Kartepe Eşme Mahallesi sahili açıklarında dün, arkadaşlarıyla kiraladığı kayıkla Sapanca Gölü’ne açılan 16 yaşındaki Eren Gültekin, dengesini kaybederek tekneden suya düştü.

Gültekin’in suda çırpındığını gören arkadaşları bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Arkadaşlarının sudan çıkarmaya çalıştığı Gültekin ise suya batarak gözden kayboldu. İtfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Gültekin’in cansız bedenine ulaşıldı.Gölde boğulan oğlunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı

KUZUM NEREYE GİDİYORSUN”

Otopsi incelemelerinin ardından Gültekin’in cenazesi ailesine teslim edildi. Kartepe ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik istendi. Helallik istenmesinin ardından gencin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak için Yeşiltepe Mezarlığı’na götürüldü. Oğlunun tabutuna sarılan anne Meryem Gültekin, cenazenin götürüldüğünü görünce, “Kuzum nereye gidiyorsun” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Gültekin’i yakınları sakinleştirdi.

2. “GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Eren’in cenazesi daha sonra Yeşiltepe Mezarlığı’na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına baba Ahmet Gültekin, yakınları, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Meryem ve Ahmet Gültekin 3 çocuğundan birisi olan Eren Gültekin, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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