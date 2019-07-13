taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7191
Euro
6.4454
Altın
1415.8
Borsa
97098.34
Gram Altın
260.381

Gölete giren 2 çocuk boğuldu

Mardin'de gölete giren 8 ve 10 yaşındaki amca çocukları boğularak hayatını kaybetti.

İHA | 13.07.2019 - 09:30..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Nusaybin’de gölete giren amca çocukları 10 yaşındaki Furkan Akıncı ve 8 yaşındaki Abdurrahman Akıncı boğuldu. Çocukların göletten çıkamadığını gören diğer çocuklar ise ailelerine haber verdi.

Olayın duyulması üzerine sağlık ve jandarma ekiplerine haber verilirken, mahallede yüzme bilen vatandaşlar da çocukları gölette aradı.

Gölete giren 2 çocuk boğuldu

45 DAKİKA ARAYLA BULUNDU

Nusaybin İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Yıldırmaz’ın bizzat katıldığı arama çalışmaları sonucunda önce Furkan Akıncı’nın, yaklaşık 45 dakika sonra Abdurrahman Akıncı’nın cesetlerine ulaşıldı.

Çocukların cesedi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

Gölete giren 2 çocuk boğuldu


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Fitch Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

145
Diyarbakır Barosu'ndan eylem

Diyarbakır Barosu'ndan eylem

51
Rusya 20 ton nektarini geri yolladı

Rusya 20 ton nektarini geri yolladı

114
Mehmed Şevket Eygi vefat etti

Mehmed Şevket Eygi vefat etti

44
Fransa'da göçmenlere ev istiyoruz eylemi

Fransa'da göçmenlere ev istiyoruz eylemi

23
Sisi'ye Netanyahu'dan övgüler

Sisi'ye Netanyahu'dan övgüler

43
Diana'nın yıkanmamış sweatshirt'ü 42 bin 749 euro

Diana'nın yıkanmamış sweatshirt'ü 42 bin 749 euro

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir