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Gölhisar'da 2 bin yayın balığı göle bırakıldı

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Gölhisar Gölü'ne 2 bin yavru yayın balığı bırakıldı.

AA | 01.10.2019 - 21:55..
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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce (BSGM) yürütülen "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında üretilen 2 bin Avrupa yayın balığı (Silurus glanis) düzenlenen programla Gölhisar Gölü'nün kıyısındaki sazlıklardan suya salındı.

Gölhisar Gölü'ne 2 bin yayın balığı bırakıldı

BOYU 3 METRE, AĞIRLIĞI 200 KİLO, ETİ DE LEZZETLİ

BSGM Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Dairesi Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de yayın balığı ile balıklandırma çalışmasına Gölhisar Gölü'nden başladıklarını ifade etti.

Gölhisar'da 2 bin yayın balığı göle bırakıldı

Yayın balığının en büyük boya ulaşabilen tatlı su balıklarından biri olduğuna işaret eden Kanyılmaz, yayın balığının boyunun 3 metre, ağırlığının ise 200 kiloya kadar ulaşabildiği bilgisini verdi.

Kanyılmaz, yayın balığının lezzetli olması nedeniyle tercih edildiğini aktararak, Gölhisar Gölü'nün de bu balığın doğal yaşam alanlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Gölhisar'da 2 bin yayın balığı göle bırakıldı

Bugün göle bırakılan yayın balıklarının anaçlarının da yine bu gölden alındığını ifade eden Kanyılmaz, şöyle konuştu:

"Bu gölde tutulan balıklar üretime alındı. Yavruları bugün göle bırakılıyor. Ağırlığı 500 grama kadar yaklaşan 2 bin yayın balığını göle bıraktık. Yayın balığı üretilmesi çok zor bir balık türüdür. Yavrular iki aylık büyüklüğe ulaşıncaya kadar uzmanlık, deneyim ve el becerisi gerektirir. Üretilmesi zor olduğu ve üretim tekniği tecrübe gerektirdiği için bu nedenle yayın balığının yetiştiriciliği gelişmedi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsündeki arkadaşlarımızın uzun süreli uğraşları sonucunda bu balıkla ilgili tüm üretim problemleri çözüldü ve kitlesel üretimi başladı. 2000'li yıllarda bin tonun üzerinde avcılık miktarı olan ancak 2017'de 360 tona kadar avcılık üretimi düşen bu değerli balığı kırsal bölgelerde balık avlayan insanımızın kaliteli protein ihtiyacını karşılaması amacıyla üreterek kaynaklarımıza bıraktık."

Gölhisar'da 2 bin yayın balığı göle bırakıldı


20 BİN BALIK KAYNAKLARA BIRAKILACAK

Yayın balığının yanında birçok türde balık üretim çalışmasının devam ettiğini aktaran Kanyılmaz, proje kapsamında üretilen 20 bin balığın kaynaklara bırakılacağını belirtti.

Kanyılmaz, sulara bırakılan balıkların yeterli büyüklüğe ulaşmasıyla ülke ekonomisine 10 milyon lira katma değer sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Gölhisar'da 2 bin yayın balığı göle bırakıldı

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