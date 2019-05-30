Gölü gezen siyahi çifte ırkçı saldırı

ABD'nin Mississippi eyaletinin doğusunda yer alan Oktibbeha bölgesindeki gölde köpekleri ile beraber gezintiye çıkan Franklin ve Jessica Richardson çiftinin yanına, bir cip yanaştı.

SİLAH ÇEKTİ

Araçtan inen ve bölgenin kamp alanı olduğunu, kendisinin de görevli olduğunu belirten yaşlı kadın, çifte silah çekerek bölgeyi terk etmelerini istedi. Ne olduğunu anlamaya çalışan çift, o anları cep telefonu ile de kaydederek “Neden silah çekiyorsunuz, buranın rezervasyon gerektiren bir yer olduğunu bilmiyorduk, söylemeniz yeterliydi.” dedi.

Gölü gezen siyahi çifte silah çekti, tepkiler sonrası kovuldu İZLE

ÇİFT BÖLGEDEN AYRILANA KADAR BEKLEDİ

Yaşlı kadın ise art arda “Terk edin burayı.” diyerek çiftin bölgeden ayrılmasını istedi.

İŞTEN KOVULDU

Yaşanan anları daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan Jessica Richardson, bunun bir ırkçı saldırı olduğunu belirterek, duruma tepki gösterdi. Video kısa sürede viral oldu. Kampı işleten firma ise gelen tepkiler üzerine özür dileyerek, kadın görevlinin işten çıkarıldığını duyurdu.