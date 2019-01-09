Gölyazı yazın başka kışın bir başka güzel

Devam eden kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi, eşsiz doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

"KÜÇÜK VENEDİK"

Japon Seyahat Acentaları Birliği tarafından, "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen Gölyazı, yağışların fazla olduğu dönemlerde suyun yükselip evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla, "Küçük Venedik" olarak nitelendiriliyor.

BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANAN GÖLYAZI'DA KAYIKLA GEZİYORLAR

Yoğun kar yağışının ardından, tamamen beyaz örtüyle kaplanan Gölyazı'ya gelen ziyaretçiler, talebe göre gölde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla gezinti yapabiliyor.

BİNLERCE YERLİ VE YABANCI TURİST ZİYARET EDİYOR

Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz, Gölyazı'yı son yıllarda binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Adaya ilginin giderek arttığını vurgulayan Yılmaz, bu durumun özellikle Gölyazı'nın turizm geleceği açısından önemli olduğunu anlattı.

YAZIN BAŞKA, KIŞIN BİR BAŞKA GÜZEL

Yılmaz, Gölyazı'nın kışın başka bir güzelliğe büründüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Kışın buraya gelenler Gölyazı'nın bambaşka bir yüzüyle karşılaşıyorlar. Yazın ziyaretçilerin yürüyebildiği, arabalarını park ettiği alanlar, kış mevsiminde su altında kalıyor. İlk kez burayı kış mevsiminde görenler hayret ediyor. 'Acaba burası Gölyazı mı?' diye şaşırıyorlar."

SALTANAT TEKNELERİYLE TUR

Atilla Yılmaz, "Ziyaretçiler, sandal ve saltanat tekneleriyle turlara çıkma imkanı buluyor. Turistler, yaz kış buradan genellikle memnun ayrılıyor. Bu durum da bizi mutlu ediyor. Biz insanları kışın da buraya davet ediyoruz. Gelsinler burayı mutlaka görsünler." dedi.