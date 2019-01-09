taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4974
Euro
6.30505
Altın
1284.55
Borsa
90990.65
Gram Altın
227.456

Gölyazı yazın başka kışın bir başka güzel

Bursa'nın Uluabat Gölü kıyısında bulunan, beyaz örtüyle kaplanan Gölyazı, doğal güzelliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geldi.

AA | 09.01.2019 - 16:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Gölyazı yazın başka kışın bir başka güzel

Devam eden kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Uluabat Gölü kıyısındaki Gölyazı Mahallesi, eşsiz doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Gölyazı yazın başka kışın bir başka güzel

"KÜÇÜK VENEDİK"

Japon Seyahat Acentaları Birliği tarafından, "Avrupa'nın en güzel 30 kasabası" arasında gösterilen Gölyazı, yağışların fazla olduğu dönemlerde suyun yükselip evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla, "Küçük Venedik" olarak nitelendiriliyor.

Gölyazı yazın başka kışın bir başka güzel

BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANAN GÖLYAZI'DA KAYIKLA GEZİYORLAR

Yoğun kar yağışının ardından, tamamen beyaz örtüyle kaplanan Gölyazı'ya gelen ziyaretçiler, talebe göre gölde balıkçı ve saltanat kayıklarıyla gezinti yapabiliyor.

Gölyazı yazın başka kışın bir başka güzel

BİNLERCE YERLİ VE YABANCI TURİST ZİYARET EDİYOR

Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz, Gölyazı'yı son yıllarda binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Adaya ilginin giderek arttığını vurgulayan Yılmaz, bu durumun özellikle Gölyazı'nın turizm geleceği açısından önemli olduğunu anlattı.

Gölyazı yazın başka kışın bir başka güzel

YAZIN BAŞKA, KIŞIN BİR BAŞKA GÜZEL

Yılmaz, Gölyazı'nın kışın başka bir güzelliğe büründüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Kışın buraya gelenler Gölyazı'nın bambaşka bir yüzüyle karşılaşıyorlar. Yazın ziyaretçilerin yürüyebildiği, arabalarını park ettiği alanlar, kış mevsiminde su altında kalıyor. İlk kez burayı kış mevsiminde görenler hayret ediyor. 'Acaba burası Gölyazı mı?' diye şaşırıyorlar."

Gölyazı yazın başka kışın bir başka güzel

SALTANAT TEKNELERİYLE TUR

Atilla Yılmaz, "Ziyaretçiler, sandal ve saltanat tekneleriyle turlara çıkma imkanı buluyor. Turistler, yaz kış buradan genellikle memnun ayrılıyor. Bu durum da bizi mutlu ediyor. Biz insanları kışın da buraya davet ediyoruz. Gelsinler burayı mutlaka görsünler." dedi.

Gölyazı yazın başka kışın bir başka güzel

Gölyazı yazın başka kışın bir başka güzel

Gölyazı yazın başka kışın bir başka güzel

Gölyazı yazın başka kışın bir başka güzel

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Birleştiren İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir

Birleştiren İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir

108
Hastalarının çıplak görüntülerini paylaşan doktor yakalandı

Hastalarının çıplak görüntülerini paylaşan doktor yakalandı

142
Erdoğan: Ülkemizden keneviri söküp aldılar

Erdoğan: Ülkemizden keneviri söküp aldılar

158
İdo Tatlıses bedelliyi Tekirdağ'da yapacak

İdo Tatlıses bedelliyi Tekirdağ'da yapacak

55
İdris Naim Şahin çatı aday olmak istiyor

İdris Naim Şahin çatı aday olmak istiyor

93
ABD medyasında Bolton ziyareti

ABD medyasında Bolton ziyareti

87
Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

Yeni yapılandırma imkanıyla kredi ödeme planı

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir