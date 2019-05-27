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Gonca Vuslateri gazeteci Özgür Mumcu’yla yakalandı

Oyuncu Gonca Vuslateri, Uğur Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu’yla el ele görüntülendi.

Haber Merkezi | 27.05.2019 - 16:43..
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Gonca Vuslateri gazeteci Özgür Mumcu’yla yakalandı

Yaklaşık bir yıl önce ses mühendisi Burak Erdoğan’dan boşanan oyuncu Gonca Vuslateri, Uğur Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu’yla sokakta el ele yürürken yakalandı.

CİHANGİR'DE APARTMANA GİRDİLER

İkili, Cihangir’de bir mekanda arkadaş grubuyla sohbet ettikten sonra sokakta el ele yürümeye başladı. Ellerini havaya kaldırarak şarkılar söyleyen iki aşık daha sonra Cihangir’de bir apartmana girdi.

ÖZGÜR MUMCU'NUN ÜNLÜ SEVGİLİLERİ

Gazeteci Özgür Mumcu, geçmişte Ece Temelkuran, Sıla, Bilge Öztürk ve Sezin Akbaşoğulları’yla beraberlik yaşamıştı.

Gonca Vuslateri gazeteci Özgür Mumcu’yla yakalandı

Gonca Vuslateri gazeteci Özgür Mumcu’yla yakalandı

Gonca Vuslateri gazeteci Özgür Mumcu’yla yakalandı

Gonca Vuslateri gazeteci Özgür Mumcu’yla yakalandı

Gonca Vuslateri gazeteci Özgür Mumcu’yla yakalandı

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