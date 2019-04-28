taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9335
Euro
6.6166
Altın
1286.12
Borsa
94783.14
Gram Altın
245.433

Gonca Vuslateri suçlamalara cevap verdi

Havalimanında yaşanan hakaret olayına tepki gösteren Gonca Vuslateri'ye takipçilerinden "Sen de aynısın" tepkisi gelmişti. Gonca, kendisini suçlayanların kitap okumadığını söyledi.

Haber Merkezi | 28.04.2019 - 16:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Havalimanı'nda uçağı rötar yapında şirketin kadın personeline hakaret ve aşağılamalarda bulunan kadının görüntüleri gündem olmuştu.

"İKİ YÜZLÜSÜN GONCA"

Oyuncu Gonca Vuslateri de sosyal medya hesabından, kadın yolcunun bu tavrına tepki gösterirken, daha önce yaptığı benzer hareketler de kendisine hatırlatıldı.

Bazı takipçileri, geçmişte de kendsinin bazı şahıslara ve kendilerine bu tür tavırlarda bulunduğunu belirterek "iki yüzlülükle" suçladı.

Gonca Vuslateri suçlamalara cevap verdi

Gonca Vuslateri bu suçlamalara cevap verdi.

"BU SEKTÖRDEYSEN BU BAŞINA GELİR"

Gonca Vuslateri sosyal medyda hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir iki tip çıkar. Yok sinemada telefonu açtı, yok kağıdımı elimden aldı, yok bana bunu dedi. Jim Carrey hep der: "Sen istediğin kadar ne olduğunu gösterdiğini düşün. Seyirci daima gamsızlık hakkını kullanmak ister." Birine "Süprüntü! Koca kıçlı! Hoop temas yok." dersem gerçekten aynı tepkiye maruz kalmama şaşırmam. Fakat az kitap okuyup, gazete açan birinin (herhalde buna yoruyorum) hakareti sınıflandırma konusunda beni hedef alması zaten kafaya taktığım bir şey değil. Çünkü bu sektördeysen bu başına gelir. Çok olağan..." ifadelerini kullandı.

Gonca Vuslateri suçlamalara cevap verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gonca Vuslateri'nin havalimanı yorumuna tepkiler

Gonca Vuslateri'nin havalimanı yorumuna tepkiler

112
Buket Aydın'ın görevi bırakmaya niyeti yok

Buket Aydın'ın görevi bırakmaya niyeti yok

321
Çamlıca Camii’nde sabah namazı

Çamlıca Camii’nde sabah namazı

296
Canan Kaftancıoğlu'na Sakine Cansız tweet'i soruldu

Canan Kaftancıoğlu'na Sakine Cansız tweet'i soruldu

368
Suriyelileri evinize alır mısınız deneyinin kadın versiyonu

Suriyelileri evinize alır mısınız deneyinin kadın versiyonu

196
İzmir'de ekmeğe zam geldi

İzmir'de ekmeğe zam geldi

370
Fenerbahçe Stadı'na konfeti saçmak isterken yakalandı

Fenerbahçe Stadı'na konfeti saçmak isterken yakalandı

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir