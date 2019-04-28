Gonca Vuslateri suçlamalara cevap verdi

İstanbul Havalimanı'nda uçağı rötar yapında şirketin kadın personeline hakaret ve aşağılamalarda bulunan kadının görüntüleri gündem olmuştu.

"İKİ YÜZLÜSÜN GONCA"

Oyuncu Gonca Vuslateri de sosyal medya hesabından, kadın yolcunun bu tavrına tepki gösterirken, daha önce yaptığı benzer hareketler de kendisine hatırlatıldı.

Bazı takipçileri, geçmişte de kendsinin bazı şahıslara ve kendilerine bu tür tavırlarda bulunduğunu belirterek "iki yüzlülükle" suçladı.

Gonca Vuslateri bu suçlamalara cevap verdi.

"BU SEKTÖRDEYSEN BU BAŞINA GELİR"

Gonca Vuslateri sosyal medyda hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir iki tip çıkar. Yok sinemada telefonu açtı, yok kağıdımı elimden aldı, yok bana bunu dedi. Jim Carrey hep der: "Sen istediğin kadar ne olduğunu gösterdiğini düşün. Seyirci daima gamsızlık hakkını kullanmak ister." Birine "Süprüntü! Koca kıçlı! Hoop temas yok." dersem gerçekten aynı tepkiye maruz kalmama şaşırmam. Fakat az kitap okuyup, gazete açan birinin (herhalde buna yoruyorum) hakareti sınıflandırma konusunda beni hedef alması zaten kafaya taktığım bir şey değil. Çünkü bu sektördeysen bu başına gelir. Çok olağan..." ifadelerini kullandı.