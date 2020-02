Gönül Ülkü Özcan kimdir

“Şans nedir?” diye düşünüyorum Gönül Ülkü Özcan’ı yazmaya başladığımdan beri. “Karşılıklı aşk nedir?” Onun hayatından anekdotlar okudukça, hayattaki en büyük şansımızın, en güzel duygumuza karşılık bulmak olduğuna karar verdim. Çok sevdiğimiz işimizde huzurlu çalışmak, evimizde çorbamızı huzurla kaynatmak, yollarda kalbimiz ağzımızdan çıkacak gibi heyecanımızı kaybetmeden yürüyebilmek, dostlarımızı her aradığımızda bulabilmek… Aklımıza gelecek her duyguda dilerim, karşılığını buluruz. Umarım Gönül Ülkü Özcan da düşündüğüm kadar şanslıydı; her konuda…

Doğum günün kutlu olsun şanslı kadın!

Karşılıklı aşıkların öteki dünyada buluştukları bir yer vardır ve siz şimdi bir aradasınızdır diye diliyorum…

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Gönül, 28 Şubat 1931’de, İstanbul Kadıköy’de dünyaya geldiğinde ailesi, ona “Emine Gönül Ülkü” adını verdi. Anne ve babası sayesinde yöneldi tiyatroya. En büyük iki aşkından biri olacağından habersiz, çocuk adımları ile yürümüştü. Öğretmen anne ve hakim babanın teşvikiyle, 1947’de, İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü’ne girdi. Kendi deyimiyle “Darülbedayi”ye. 16 yaşındaydı. 1962’ye kadar burada yoğurulacak, ışıl ışıl parlayacaktı…

Beyoğlu Kız Lisesi’ne gitmişti. İstanbul, ailesinin de desteğiyle tüm nimetlerini sundu ona. İlk büyük aşkından sonra, hayatının ikinci büyük aşkı karşılayacaktı onu ve hayat denen şu yolda birlikte yürüyeceklerdi…

(Nikah Fotoğrafları)

Gönül Ülkü evlendi

“Gönül, aslında bir drama oyuncusuydu” diye anlatacaktı yıllar sonra onu hayatının en büyük ikinci aşkından biri olan Gazanfer Özcan. Çünkü tanıştıklarından Gönül, Şehir Tiyatroları’nın genç, çok sağlam dramatik oyuncularından biriydi. Bunların üzerine “Komediyi ben ona bulaştırdım” da diyecekti “Avrupa Yakası” dizisi döneminde. Gülse Birsel de daha sonra kaleme alacaktı…

Gönül de, Gazanfer de daha önce bir kez evlenmişlerdi. Gönül’ün ilk evliliğinden yurt dışında yaşayan Kılıç Işılay adında bir oğlu, Gazanfer’in de, Fulya Ündüz adında bir kızı vardı.

Gönül ve Gazanfer, 1962’de evlendi ve yine aynı yıl “Gönül Ülkü – Gazanfer Özcan Tiyatrosu” adını verdikleri tiyatrolarını kurdular. Çok aşık olmuşlardı birbirlerine. Çok sevişler, vazgeçemeyişler, ayrılıklar, buluşmalar… Bir ilişkinin her bir anını derin derin yaşayan Gönül ve Gazanfer çifti, daha fazlasını da keşfetmişler, ortak paydada buluşmuşlardı: Oyunculuk! Sahnede birken iki olmuşlardı. Müthiş bir ikiliydiler. Gönül, daha aklıselim, dramatik rollerle sahnedeydi. Gazanfer ise, güldürüyor, güldürüyordu…

Gönül, 2002’de geçireceği rahatsızlığına kadar hep kendi tiyatrolarında sahnedeydi…

Kuruntu Ailesi ve diğer çalışmaları

Kuruntu Ailesi, 80’lerin en uzun soluklu dizilerinden biriydi. Bir sitcom’du. Yönetmen koltuğunda Uğur Erkır’ın oturduğu Kuruntu Ailesi, 1983’ten 2002’ye kadar, tam 19 yıl devam etti. Gönül ve Gazanfer Özcan çifti bir aradaydı. Kızı Fulya ve eşi Gazanfer de buradaydı. Daha sonra 1992’de “Burnumu Keser Misiniz?”, 1994’te “Hüsnü Bey Amca”, 2001’de “Huzursuzlar” adlı dizilerde yer aldı. Yolda Avrupa Yakası ve Yalan Dünya vardı.

2002’de bir rahatsızlık geçiren Gönül, 2003’te toparlanıp sahnelere döndü. Sinemada az yer almıştı. 1952’de “Sabahsız Geceler”, 1954’te “Satılmış Hayatlar” ile “Hürriyet Uğruna Mukaddes Yalan”, 1970’te “Vur Patlasın Çal Oynasın” filmlerinde oynadı. Bunun dışında sinemada seslendirme de yapmıştı.

Avrupa Yakası

Avrupa Yakası, 2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve döneminin fırtınalar estiren dizilerinden biriydi. Senaristi Gülse Birsel’in ilk işiydi ve çocukluğunda sahnelerini izlediği, “Bana komediyi bulaştırdılar” dediği bu çifti çok seviyordu. Dizideki baba karakteri Tahsin Sütçüoğlu’nu, Gazanfer Özcan’ın oynamasını çok istiyordu; oldu da. 5 yıl boyunca devam eden dizinin babası, Gazanfer Özcan oldu.

Ancak dizi devam ederken Gazanfer Özcan, 17 Şubat 2009’da, hayata veda etti. Gönül için, bu kayıp tarifsiz bir acıydı. İlk aşkı oyunculuğa sarıldı. İşte tam da bu andan sonra onu hiç unutamayacağımız rollerinde izledik. Avrupa Yakası’nın 6. Sezon ekibine Müşfik Kenter ile birlikte “Hamiyet Kral” rolüyle dahil oldu…

Yalan Dünya

Bu rol, bir sonraki için ısınma turları gibiydi bir yandan. Bir yandan da zor zamanlar geçiriyordu. Hayatında en çok sevdiği, yoluna yoldaş olmuş o kişi artık yoktu. Bunun acısını zaten tarif edemiyordu; ama bir yandan da maddi zorluklarla baş etmeye çalışıyordu. Vergi borçlarını ödemek için İstanbul’daki evini sattı ve Silivri’ye yerleşti…

Sonra da Ocak 2012’de, yine bir Gülse Birsel senaryosu olan Yalan Dünya ile ekranlara geldi. Anneanne Afife olarak çok güldürdü. O da memnundu aslında halinden. 90 bölüm aralıksız oynadı. Gülse Birsel, Gönül Ülkü için yazdığı “Gönül İşleri” adını verdiği yazısında bu konuda bir anısını şöyle anlatıyordu: "Sanırım o da memnundu halinden. 90 bölüm aralıksız oynadığı ‘Yalan Dünya’ bittikten iki hafta sonra, yönetmenimiz Jale Atabey’le Gönül Hanım’a çaya gittik. Ben 1-2 sene dinlenip rölantide çalışmayı hayal ederken, Gönül Hanım pat diye, büyük bir hevesle soruverdi: “Ee bir dahaki işimiz ne zaman başlar? Yılbaşını bulur mu?”Kalakalıp bir süre boş boş bakmışım. Zira Kasım ayının sonundaydık!”

Öylesine işine bağlı, öylesine aşıktı ki mesleğine… Bu bağlılığı için ona, 2014’te, Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu tarafından, “Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” takdim edildi.

Gönül Ülkü Özcan öldü

Gönül Ülkü’yü en son 2015’te, “Yaz’ın Rüyası” adlı televizyon dizisinde “Parla” rolüyle izledik. İyiden iyiye yaşlılığın getirdiklerini yaşar olmuştu. Oyunculuğu sırasında nefes kesen bir gençlik havası vardı; ama zamanı da yaklaşıyordu sanki bir yandan. Geçici olarak ayrıldıklarını bildiği kocasının yanına doğru bir yolculuk zamanıydı. 2 Kasım 2016’da, yaşının getirdiği sağlık sorunları sebebiyle, Gönül Ülkü Özcan, hayata veda etti…

Karşılıklı aşk çok nadir geliyor şu yalan dünyada insanın başına. Aşk, aslında karşılıklı olsun istediğimizden belki hepimizde başka bir anlam taşıyor. Manalı bakışlarımız olsun, manalı bir hayatımız olsun istiyoruz. Ne mutlu ona ki, gönlünün ona sunduğu adam da, aşık olduğu mesleği de karşılıklıydı. Kocasına ve mesleğine aşık, en azından şu hayatta bu yönden şanslı bir Gönül Ülkü Özcan geçti bu dünyadan…

İyi ki…

Damla Karakuş

[email protected]

Not:

Biyografisini okumak istediğiniz kişileri lütfen bizimle paylaşın.

Instagram: biyografivekitap