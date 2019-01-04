taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4223
Euro
6.1915
Altın
1293.03
Borsa
88455.11
Gram Altın
225.44

Gönül Yazar Amerika’da hastaneye kaldırıldı

‘Taş Bebek’ lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar'ın, Amerika’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 11:12..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

gg

Magazin camiasındaki kötü haberleri duyuran ve bu yüzden ‘Felaket Tellalı’ olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay, 2019 yılının ilk kötü haberini verdi.

"ATEŞLER İÇİNDE"

Onur Akay, usta sanatçı Gönül Yazar’ın Amerika’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve günlerdir ateşler içinde tedavi gördüğünü açıkladı. Onur Akay, “Yeni yıla girmeden 4 gün önce Amerika’ya giden efsane sanatçımız Gönül Yazar, Amerika’da rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Günlerdir ateşler içinde tedavi gören ve yeni yıla Amerika’da hasta yatağında giren Gönül Yazar’a acil şifalar, yeni yılda sağlık ve mutluluklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

"YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR"

Ayrıca Gönül Yazar’ın uzun süredir sağlık problemleri yaşadığını da duyuran Onur Akay, Yazar’ın daha önce ise banyoda kayarak düştüğünü açıkladı. Akay, “Gönül Yazar, daha önce ise banyoda kayarak düştü. Menisküs yırtığı teşhisi konan değerli sanatçımız, uzun süredir iyileşemedi ve şiddetli ağrılardan dolayı yürümekte zorluk çekiyordu.” açıklamasını yaparak, Gönül Yazar’la sahnede çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

BM'ye Barbaros Hayreddin Paşa şikayeti

59
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın nikahından yeni kareler

56
Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

Trump'ın açıklamalarına İsrail'den tepki

33
Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

Yerel seçimler için seçmen sorgulama başladı

25
Serdar Aziz: Paramı almadan gitmem

Serdar Aziz: Paramı almadan gitmem

30
Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Burak Yılmaz'ı KAP'a bildirdi

45
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş taraftarına cevap

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş taraftarına cevap

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir