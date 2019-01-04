Gönül Yazar Amerika’da hastaneye kaldırıldı

Magazin camiasındaki kötü haberleri duyuran ve bu yüzden ‘Felaket Tellalı’ olarak bilinen ses sanatçısı Onur Akay, 2019 yılının ilk kötü haberini verdi.

"ATEŞLER İÇİNDE"

Onur Akay, usta sanatçı Gönül Yazar’ın Amerika’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve günlerdir ateşler içinde tedavi gördüğünü açıkladı. Onur Akay, “Yeni yıla girmeden 4 gün önce Amerika’ya giden efsane sanatçımız Gönül Yazar, Amerika’da rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Günlerdir ateşler içinde tedavi gören ve yeni yıla Amerika’da hasta yatağında giren Gönül Yazar’a acil şifalar, yeni yılda sağlık ve mutluluklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

"YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİYOR"

Ayrıca Gönül Yazar’ın uzun süredir sağlık problemleri yaşadığını da duyuran Onur Akay, Yazar’ın daha önce ise banyoda kayarak düştüğünü açıkladı. Akay, “Gönül Yazar, daha önce ise banyoda kayarak düştü. Menisküs yırtığı teşhisi konan değerli sanatçımız, uzun süredir iyileşemedi ve şiddetli ağrılardan dolayı yürümekte zorluk çekiyordu.” açıklamasını yaparak, Gönül Yazar’la sahnede çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.