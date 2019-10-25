Gönül Yazar sevgilisine iş buldu

'Taş Bebek' lakaplı 83 yaşındaki Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden'le ilk kez kamera karşısına geçti.
DAMAT BEĞENİLDİ
Yazar, sevgilisini 50 yıllık dostu, usta sanatçı Cüneyt Arkın'la tanıştırdı. Cüneyt Arkın, Rüzgar Mağden için "Harika bir delikanlı" sözleriyle tam not verdi.
YENİDEN GELİN OLMAK İSTİYOR
Yazar, Rüzgar Mağden'le aşk yaşamaya başlamıştı. Ağustos ayında verdiği bir konserde aşk bombasını patlatmış, kalbinin boş olmadığını söyleyerek "İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum" sözleriyle aşk itirafında bulunmuştu.
Gönül Yazar, daha önce 7 kez evlendi.