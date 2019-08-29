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Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden

8. kez evlenmek isteyen Gönül Yazar'ın sevgilisi ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 29.08.2019 - 11:59..
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Türk Sanat Müziği’nin efsane seslerinden Gönül Yazar geçtiğimiz günlerde verdiği konserde yeniden gelin olmak istediğini söyledi.

Daha önce 7 kez evlenip boşanan Gönül Yazar, “İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum. Çok istiyorum” dedi.

Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden

32 YAŞ FARK VAR

Yaklaşık bir aydır yeni bir aşka yelken açan Gönül Yazar'ın gizemli sevgilisi ortaya çıktı. 83 yaşındaki ünlü şarkıcının yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

'Taş Bebek' lakaplı ünlü şarkıcı ve sevgilisinin arasında 32 yaş fark olduğu öğrenildi.

83. YAŞINI BİRLİKTE KUTLADILAR

Rüzgar Mağden sevgilisi Gönül Yazar’a doğum günü sürprizi yaptı. Mağden, sevgilisine olan aşkını şu sözlerle dile getirdi;  "Sen aşk ile kutsanan Güzel Kadın, Ne güzel şey varlığın, Dilime duadır adın. Gönül Yazar Nice yıllara."

Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden

Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden

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