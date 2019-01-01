Gönüllü çorbacılar yardıma muhtaçların içini ısıttı

Bursa’da yaklaşık 3 yıldır aralıksız sürdükleri, Bursa Çorba Gönüllüleri bu yıl da sokakta yaşayan ve yardıma muhtaç olan insanları unutmayarak tekrar yollara çıktı.

"HAYIR DUA ALINCA SEVİNİYORUZ"

Cadde ve sokak aralarında yardıma muhtaç insanlara sıcak çorba dağıtarak onlara yardımcı olan gönüllülerin bu yaptıkları işten oldukça memnun oldukları ve gelen tepkilerinde hep olumlu olduğunu ve hayırlı dualar aldıklarında sevindiklerini belirtti. Dağıtılan çorbalardan alan vatandaşların ise mutluluğu gözlerinden okundu.

















