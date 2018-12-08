Gönüllü eğitimcilerden öğretmenlere eğitim

Çermik Anadolu Lisesi'nde, ilçede görev yapan öğretmenlerin kişisel gelişmelerine ve mesleki yeteneklerine katkıda bulunulması amacıyla 2 gün boyunca eğitim programı düzenlendi.

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM KATKISI

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, eğitim programının öğretmenlere mesleki gelişim yönünden çok ciddi katkılarının olacağına inandığını söyledi.

YENİ UFUKLAR AÇACAK

Atölye çalışmalarının da programda yer alacağını belirten Murat Bozdoğan, çalışmalar sırasında öğretmenler arasında gerçekleşecek deneyim ve tecrübe paylaşımı sayesinde öğretmenlere yeni ufukların açılacağını umut ettiğini aktardı.

BİLGİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

İGEDER Koordinatörü Süleyman Tanrıverdi ise birçok çalışma yürüttüklerini ve öğretmenler ile birebir yapılmayan çalışmaların çok fazla bir etkiye sahip olmadığını sözlerine ekledi.

Tanrıverdi, atölye çalışmalarıyla öğretmenlere bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacaklarını bildirdi. Program kapsamında öğretmenler 4 atölye çalışmasına katıldı.