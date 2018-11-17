Gönüllülerden öğrencilere özel ders

Tamamen gönüllük esasına dayalı olarak eğitimleri sürdüren gönüllüler, Yakacık Mahallesi’nde 31, Pamuklar Bölgesinde 15, Barıştepe’de 14, Çiğdemtepe Mahallesi’nde ise 19 çocuk olmak üzere toplamda 79 öğrenciyi geleceğe hazırlıyor.

"FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Eğitimde fırsat eşitliliğinin önemini vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bu proje ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ailelerin çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Bu sayede çocuklar üniversiteli ablaları ve abileriyle derslerine, sınavlarına hazırlanıyorlar" dedi.

"ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ"

Aynı zamanda projeden yararlanan çocukların sosyal, kültürel açıdan gelişmeleri için de elinden geleni yaptıklarını belirten Fethi Yaşar, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Belediye olarak Ankara Gönüllü Takımı ile çok hayırlı bir iş yapıyoruz. Sadece derslerine değil çocuklarımızın sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerle eğleniyorlar. Çocuklarımızın sevinci bizleri mutlu ediyor. Onların gelişimine katkıda bulunmak bizler için çok önemli. Eğitim gören çocuklarımızın başarılarını duyacağımıza inanıyorum. Eminim ki onlar da üniversite eğitimi alırken kendileri gibi sıkıntı içinde olan kardeşlerine eğitim verecekler" diye konuştu.

