Google, 1 milyar dolarlık yeni kampüsünü kuruyor

Austin'de 1 milyar dolarlık yeni bir kampüs kuracağını açıklayan Apple'a cevap gecikmedi. Google, 1 milyar dolar harcayarak New York'taki Hudson Meydanı'nda yeni bir kampüs kuracağını açıkladı.





Google'ın halihazırda New York'ta 7 bin çalışanı var ve bu strateji önümüzdeki 10 yıl içinde personel sayısının iki katına çıkarılmasını hedefliyor. Bu yeni kampüs, Google'ın 'Küresel İş Örgütü' için 'birincil konum' olarak hizmet verecek 1,7 milyon metrekarelik bir kampüs olacak. Ayrıca Google'ın yeni kampüsünün 2020 yılında kullanıma açılması bekleniyor.





