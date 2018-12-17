taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3762
Euro
6.0992
Altın
1240.05
Borsa
90480.21
Gram Altın
214.325

Google, 1 milyar dolarlık yeni kampüsünü kuruyor

Apple'ın yeni kampüs kuracağını açıklamasının ardından Google'da yeni bir kampüs kuracağını açıkladı.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 15:10..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Austin'de 1 milyar dolarlık yeni bir kampüs kuracağını açıklayan Apple'a cevap gecikmedi. Google, 1 milyar dolar harcayarak New York'taki Hudson Meydanı'nda yeni bir kampüs kuracağını açıkladı.

Google, 1 milyar dolarlık yeni kampüsünü kuruyor

Google'ın halihazırda New York'ta 7 bin çalışanı var ve bu strateji önümüzdeki 10 yıl içinde personel sayısının iki katına çıkarılmasını hedefliyor. Bu yeni kampüs, Google'ın 'Küresel İş Örgütü' için 'birincil konum' olarak hizmet verecek 1,7 milyon metrekarelik bir kampüs olacak. Ayrıca Google'ın yeni kampüsünün 2020 yılında kullanıma açılması bekleniyor.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

55
İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

214
Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

Çelik İş Sendikası: Asgari ücret 2 bin lira olmalı

201
Uğur Dündar'ın İstiklal Caddesi izlenimleri

Uğur Dündar'ın İstiklal Caddesi izlenimleri

172
Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı

Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı

26
Arap medyasında Fırat'ın doğusuna operasyon

Arap medyasında Fırat'ın doğusuna operasyon

40
Meclis'te yine gerginlik yaşandı

Meclis'te yine gerginlik yaşandı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir