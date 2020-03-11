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Google, 20 bin Afrikalı kadına dijital eğitim verecek

Google, Afrika'da başlattığı 'Afrika İçin Dijital Beceriler' kapsamında kıtada 20 bin Afrikalı kadına eğitim verecek.

AA | 11.03.2020 - 06:38..
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Google, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Nijerya'nın Lagos kentinde "Kadınlar Yapabilir" temalı bir program düzenledi.

Şirketin Sahraaltı Afrika Sorumlusu Mojolaoluwa Aderemi-Makinde, programda, Google'ın, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde 20 bin kadına farklı konularda eğitim vereceğini belirtti.

Google, 20 bin Afrikalı kadına dijital eğitim verecek

GİRİŞİMCİ İŞ KADINLARI EĞİTİLECEK

Programla, kıtadaki kadınların girişimcilik, iş hayatına hazırlık, liderlik ve teknoloji becerilerini güçlendireceğinin altını çizen Aderemi-Makinde, "İlk etapta Abuja, Ekiti ve Uyo gibi Afrika'nın 17 şehrinde 5 bin kadına eğitim verilecek." dedi.

Aderemi-Makinde, Google'ın kadınların potansiyellerine ulaşmaları ve kendilerini geliştirmeleri için bir platform sağlamayı taahhüt ettiğini kaydetti.

Google tarafından yürütülen "Afrika İçin Dijital Beceriler" eğitim programları kapsamında 2022'ye kadar 10 milyon Afrikalının eğitilmesi hedefleniyor.

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