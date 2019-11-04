Google 2.1 milyar dolara Fitbit'i satın aldı

2007 yılında kurulan ve egzersiz ekipmanı, etkinlik izleyicisi, pedometre, kalp atış hızı, uyku kalitesi, tırmanılan adımlar ve zindelikle ilgili diğer kişisel ölçütler gibi verileri ölçen giyilebilir ekipman üreticisi Fitbit, bundan böyle Google bünyesinde çalışmalarına devam edecek.

Google'ın cihazlar ve hizmetlerden sorumlu başkan yardımcısı Rick Osterloh, Fitbit'i 2.1 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

28 MİLYON KULLANICISI VAR

Giyilebilir ekipmanlar üreten Fitbit'in, şu anda dünya genelinde 28 milyona yakın kullanıcısı bulunuyor. Ayrıca şirket, bugüne kadar 100 milyondan fazla ürün satmayı başararak oldukça iyi işlerin altına imza atmıştı.

Google, daha önce "Wear OS" adı verdiği işletim sistemi ve uygulamalarla, giyilebilir cihazlar alanına adım atmıştı. Google'ın Fitbit'i satın alması, şirketin giyilebilir cihazlara ne kadar önem verdiğini bir kez daha göstermiş oldu.

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