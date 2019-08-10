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Google, 5 dolarlık Play Store abonelik hizmetini test ediyor

Google'ın 5 dolarlık Play Pass aboneliği, Play Store'daki ücretli uygulamaları ücretsiz hale getirecek.

Haber Merkezi | 10.08.2019 - 12:57..
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Google Play Store'da ücretli veya ücretsiz olarak indirebileceğiniz binlerce mobil uygulama bulunuyor. Ancak her ne kadar sıkı bir android kullanıcısı olsanız da çoğu ücretli uygulamayı indirmek istemeyebilirsiniz. Buna bir çözüm arayan Google, 5 dolarlık yeni Play Pass aboneliğini test ediyor.

ÜCRETLİ UYGULAMALARA ERİŞİM AÇILACAK

Google, kullanıcıların 5 dolar ödeyerek  Play Pass aboneliği satın almasını sağlayacak ve abone olan kullanıcılar mağazada bulunan birçok ücretli oyun ve uygulamayı ücretsiz olarak indirebilecek.

google pass

OYUNLARDAKİ HER ŞEY AÇIK OLACAK

Tek bir ücret ödeyerek birçok ücretli uygulamaya erişmek birçok akıllı telefon kullanıcısı tarafından oldukça olumlu karşılanacak gibi görünüyor. Play Pass aboneliğinin ayrıca oyuncuları oldukça mutlu edecek bir özelliği de bulunuyor. Play Pass aboneleri indirdiği oyunlarda herhangi bir reklam görmeyecek ve oyunlar uygulama içi satın alımlar gerektirmeyecek şekilde bütün ücretli özellikleri açık bir şekilde indirilecek.

play pass

SINIRSIZ ERİŞİM OLMAYABİLİR

Play Pass abonesi olmak Google Play Store'da bulunan bütün ücretli uygulamaları ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz anlamına gelmiyor. Play Pass, sadece Google'ın Play Pass kurallarını kabul etmiş olan geliştiricilerin oyunlarını ücretsiz hale getirecek. Diğer oyunlar ise ücretli olarak satılmaya devam edecek.

Google şu anda Play Pass aboneliğini test ediyor. Bu yüzden aylık 5 dolar olan bu yeni özelliğin fiyatı ilerleyen zamanlarda değişebilir. Şirket ayrıca kullanıcılara 10 günlük ücretsiz bir deneme sürümü de sunmayı planlıyor.

Google Play Pass'ın henüz resmi bir yayın tarihi bulunmuyor. Bu yüzden yeni gelişmeler için biraz daha beklememiz gerekebilir.

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