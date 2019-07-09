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Google, ABD'de mobil telefon operatörü kuracak

Google'ın, ABD’nin dördüncü mobil telefon operatörünü kurmak için uydu hizmeti sağlayıcısı Dish Network Corp. ile görüşmelere başladığı duyuruldu.

DHA | 09.07.2019 - 09:17..
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Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, gözünü mobil şebekelere dikti. ABD'nin dördüncü büyük mobil operatörü olmak için uydu hizmet sağlayıcısı Dish Network ile görüşme halinde olan şirket, anlaşma halinde çalışmalara hemen başlayacak.

Google, T-Mobile’dan aldığı alıcıları kullanarak Dish ile iş birliği yapmayı planlıyor. Google’ın yöneticisi Aolan Mulally’nin görüşmelere katıldığı, ancak görüşmelerin halen kırılgan olduğu ve  hemen duyurulmaması konusunda uyarıda bulunulduğu belirtildi.

google

GOOGLE FI PROJESİ

Google'ın 2015 yılında kurduğu Google Fi projesi, aslında mobil operatör kurma fikrine oldukça benzer özellikler taşıyor. Google Fi kullanıcıları, belirli bir ücret ödedikten sonra, cep telefonu operatörleri arasında sinyal gücü ve hızına bağlı olarak, bölgede hangi operatörün kalitesi daha iyiyse otomatik olarak ona geçiş yapabiliyor.

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