Google, AB'nin kestiği 2.42 milyar euroluk cezaya itiraz etti

Avrupa Birliği (AB), Google'ın arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığını tespit etmiş ve pazar hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle şirketi inceleme altına almıştı.
Yapılan incelemenin sonucunda Google'a 2.42 milyon euro para cezası kesen AB, Google'ın itirazıyla karşılaştı. Şirketin söz konusu para cezasına karşı açtığı davanın duruşmaları başladı.
3 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK
Google'ın, AB'nin para cezasına karşı açtığı dava, merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme'de görülmeye başlandı. Söz konusu dava duruşmalarının, 3 gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
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