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Google, acil durumlarda konuşmadan iletişim kurmanızı sağlayacak

Google'ın yeni özelliği, 911 acil durum operatörüyle konuşmadan iletişim kurulmasına olanak sağlıyor.

Haber Merkezi | 10.08.2019 - 17:05..
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Uluslararası acil durum numarası 911'i aramak, her zaman tahmin edebileceğiniz kadar kolay değildir. Örneğin arayan kişinin konuşamadığı, yaralandığı veya tehlikede olduğu durumlarda acil durum numarasını aramak oldukça zordur. Google ise bu sorunu ortadan kaldırabilmek için yeni bir teknoloji geliştirdi.

Google, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 911 operatörüyle tek bir kelime bile konuşmadan iletişim kurmanıza izin verecek yeni bir özellik başlattığını açıkladı.

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KONUŞMADAN İLETİŞİM KURULABİLECEK

Google Pixel serisi ve bazı diğer android telefonlarda kullanılabilen bu özellik sayesinde acil durum araması yapan kişiler, ekranda yer alacak sağlık, polis ve itfaiye gibi menülerden istediklerine dokunarak söz konusu birimle iletişim kurabilecek. Daha sonra ise 'acil durum türünü ve konumunu otomatik paylaş' seçeneği sayesinde kullanıcılar, sessiz bir şekilde acil durum birimlerine haber verebilecek.

Aynı zamanda herhangi bir veri bağlantısı olmadığında da çalışabilen bu özelilk sayesinde acil durumlarda, ekiplere haber vermek oldukça kolaylaşacak.

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Google ürün yöneticisi Paul Dunlop, “Bu özelliği mümkün olduğunca faydalı hale getirmek için Ulusal Acil Durum Numarası Birliği de dahil olmak üzere kamu güvenliği kuruluşlarından geri bildirim alıyoruz ve insanları daha güvenli kılmak için acil durum hizmetleri topluluğu ile birlikte çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Dunlop, yeni özelliğin önümüzdeki aylarda Google’ın Pixel telefonlarından başlayarak ABD’de kullanıma sunulacağını açıkladı.

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