taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8282
Euro
6.4609
Altın
1545.34
Borsa
95908.35
Gram Altın
289.237

Google, akıllı telefon üretimi için Çin'den vazgeçiyor

Google, Pixel serisi akıllı telefonların üretmini Çin'den Vietnam'a taşıyacak.

DHA | 29.08.2019 - 09:07..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları nedeniyle yüksek fiyatlar ve tarifelerden dolayı birçok ABD'li şirket üretimini Çin'de yapmak istemiyor. Bu şirketler arasına dünya devi Google da katıldı ve Pixel serisi üretiminin Çin'den Vietnam'a taşınmasına karar verdi.

Şirket aynı zamanda akıllı hoparlör Google Home’un üretimini de Çin’den taşımayı gündemine aldı.

google

ŞİRKETLER ÜRETİMİ ÇİN DIŞINA ÇIKARIYOR

Google, Vietnam’da bulunan, Nokia’nın eski fabrikası için yaz başında görüşmelere başlamıştı. Apple, Airpods’un Çin’deki tedarikçilerinin yüzde 15-30’unu Vietnam’a taşımıştı. Bunun yanında HP ve Dell dizüstü bilgisayar üretiminin yüzde 30’luk kısmını Çin’den çekeceğini açıklamıştı.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

171
Erdoğan'dan Rusya ziyareti sonrası açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti sonrası açıklamalar

149
Kadın yarışçı, hız rekoru kırmaya çalışırken öldü

Kadın yarışçı, hız rekoru kırmaya çalışırken öldü

65
Bolton: Çin'in yeni ürettiği savaş uçağının tasarımı çalıntı

Bolton: Çin'in yeni ürettiği savaş uçağının tasarımı çalıntı

62
Muğla Milas'ta çöp krizi

Muğla Milas'ta çöp krizi

86
İstanbul'da kara çarşaflı erkek saldırgan dehşeti

İstanbul'da kara çarşaflı erkek saldırgan dehşeti

29
Jandarma Genel Komutanlığı atamaları

Jandarma Genel Komutanlığı atamaları

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir