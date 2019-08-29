Google, akıllı telefon üretimi için Çin'den vazgeçiyor

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları nedeniyle yüksek fiyatlar ve tarifelerden dolayı birçok ABD'li şirket üretimini Çin'de yapmak istemiyor. Bu şirketler arasına dünya devi Google da katıldı ve Pixel serisi üretiminin Çin'den Vietnam'a taşınmasına karar verdi.

Şirket aynı zamanda akıllı hoparlör Google Home’un üretimini de Çin’den taşımayı gündemine aldı.

ŞİRKETLER ÜRETİMİ ÇİN DIŞINA ÇIKARIYOR

Google, Vietnam’da bulunan, Nokia’nın eski fabrikası için yaz başında görüşmelere başlamıştı. Apple, Airpods’un Çin’deki tedarikçilerinin yüzde 15-30’unu Vietnam’a taşımıştı. Bunun yanında HP ve Dell dizüstü bilgisayar üretiminin yüzde 30’luk kısmını Çin’den çekeceğini açıklamıştı.

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